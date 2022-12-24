Ярославская велосипедистка взыскала с владельца злой овчарки 33 тысячи рублей

Женщина случайно оказалась на пути злой овчарки и была укушена. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Кировский районный суд Ярославля взыскал с владельца агрессивной собаки 33 тысячи рублей в пользу велосипедистки. Женщина случайно оказалась на пути злой овчарки и была укушена.

ЧП произошло 1 августа 2021 года в поселке Филимоново Ярославского района. Местная жительница ехала по дороге и остановилась на перекрестке, чтобы пропустить машину. На другой стороне узкой дороги встали две женщины с собаками.

- После того, как автомобиль проехал, велосипедистка хотела начать движение, но одна из собак дернулась с поводка и вцепилась ей в правую ногу. В этот же день пострадавшая обратилась в травмпункт, где рану обработали и перевязали, назначили лечение, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Женщине пришлось взять больничный и пройти курс антибиотиков. Чтобы возместить свои траты на лекарства, она обратилась в суд с требованием взыскать с хозяина овчарки 3 тысячи рублей, потраченные на медикаменты. Кроме того, ярославна попросила компенсацию морального вреда, который она оценила в 30 тысяч рублей.

Хозяин собаки не отказывался отдать деньги, заплаченные за лекарства, но сумму морального вреда счет завышенной. По его словам, велосипедистка сама спровоцировала животное, проехав возле нее.

- Суд пришел к выводу, что провокации со стороны истца не было. Женщина оказалась рядом с собакой из-за узкой дороги на перекрестке, выпадов в сторону животного не делала. Проезд на велосипеде рядом с собакой нельзя признать достаточным поводом для нападения. Допустив причинение собакой вреда другому человеку, хозяин не выполнил надлежащим образом обязанности по ее содержанию. Исковые требования пострадавшей суд удовлетворил в полном объеме, - сообщили в суде.

Решение районного суда не устроило ответчика, он подал жалобу в Ярославский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам оставила его без изменения.