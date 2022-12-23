На дом-памятник в Ростове Великом может рухнуть труба давно не существующей котельной

Труба в любой момент может рухнуть на дом, построенный в 18 веке. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Немногочисленные жильцы дома на Советской площади Ростова Ярославской области уже забыли, что значит спокойно жить. Во дворе их дома-памятника, построенного еще в 18 веке, стоит огромная металлическая труба от давно не существующей котельной. В основании трубы – хлипкие кирпичи, сверху – веревочные растяжки. А кольцо, к которым они крепятся, спускается все ниже и ниже.

- От ветра трубу сильно шатает, слышны скрипы, скрежет, тросы гремят, - рассказал специалистам ярославского ОНФ местный житель Даниил Выходцев. – Рано или поздно труда упадет и расколотит полдома.

Жители исторического дома, в котором сейчас находятся архив, ресторан и квартиры, боятся, что однажды они заснут и уже не проснутся. Их старинный дом, тем временем, находится под госохраной как объект культурного наследия федерального значения, а вот труба ни под чьи контролем не находится, поэтому никому до нее нет дела.

- Во время выезда обнаружилось, что труба не единственная угроза. Само здание, где располагается котельная, разваливается. Только каким-то чудом крыша еще не упала и не раздавила трубы горячего водоснабжения и отопления, - говорит сопредседатель регионального штаба Народного фронта Татьяна Бородина.

С просьбой вмешаться в ситуацию, пока еще не поздно и не случилась беда, общественники обратились в администрацию города и к региональным властям.