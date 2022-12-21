«Дарите навыки, а не игрушки»: психолог из Ярославля рассказал, почему вредно дарить подарки детям из детских домов

Новогоднюю акцию «Дарите навыки вместо игрушек!» фонд «Дети наши» проводит в десятый раз. ФОТО: предоставлено Дмитрием Степченковым

Приближаются новогодние и рождественские праздники. И в это волшебное время многим хочется не только радоваться самим, но и дарить радость другим. И очень часто в этом момент мы вспоминаем о тех, кто лишен семейного уюта, кому родители не положат подарок под ярко сверкающую елку, кто в эту праздничную ночь, скорее всего, просто ляжет спать. Речь о ребятах из детских домов.

Конечно, они не обделены вниманием различных благотворительных организаций и, естественно, получат подарки на Новый год. Но есть вещи, которые им в жизни могут пригодиться больше, чем очередной смартфон или фирменные кроссовки. Об этом КП-Ярославль рассказал старший психолог фонда «Дети наши» Дмитрий Степченков.

- Кто обычно помогает детским домам, организации или простые люди?

- Непосредственно детским домам помогают фонды, волонтерские движения, коммерческие компании. У обычного человека вряд ли получится просто так попасть в учреждение. Во-первых, потому что детский дом - это не проходной двор и это может быть небезопасно для воспитанников. Во-вторых, структурам проще организовать взаимодействие с учреждением, ведь в данном контексте вопросы решаются точки зрения юриспруденции и бюрократии.

Я призываю вас сотрудничать с профессиональными организациями. Так вы сможете быть уверены, что ваш вклад, ваши силы, время, деньги, будут действительно важны.

- Если говорить о подарках, дети составляют списки того, что они хотят или им просто приносят то, что считают нужным?

- Есть два варианта развития событий. Например, компания выбирает в виде внутрикорпоративного проекта помощь детским домам. Они дарят подарки, которые может предоставить их компания или которые, как они считают, могут быть нужны ребятам. Обычно это или сладкие наборы, или однотипные вещи, например, всем мальчикам - машинки, всем девочкам – куклы.

Есть вариант, когда дети пишут свои пожелания и руководство детского дома отправляет их спонсору, а тот или закупает все самостоятельно, или раздает сотрудникам, и они покупают «индивидуальные» подарки детям. Насколько я могу судить, именно такой вариант сейчас наиболее популярен в Ярославле и области.

После того, как все подарки будут собраны, представитель компании или целая делегация приезжают в детский дом с мешком подарков и раздают их. В ответ может быть организован праздничный концерт. Интересно, что для каждого спонсора – свой. Например, моя коллега, когда работала в коммерческой компании, однажды оказалась единственным зрителем подобного концерта. Мне это представляется немного жутковатым.

Также многие компании устраивают подобные акции для клиентов, предоставляя им возможность приобрести в магазине то, что потом будет отправлено в детские учреждения в качестве подарков. И это уже совершенный сюр, основанный на мнении, что детские дома погрязли в нищете. Разномастный набор из игрушек, детской косметики и детского же пюре, разделить который в равной степени между воспитанниками как минимум проблематично. К тому же сложно предположить, что именно о таком подарке ребенок мечтал.

Почему такие акции до сих пор сохраняются? Хотелось бы верить, что дело здесь не в умышленном игнорировании сути проблемы с целью получения финансовой или репутационной выгоды, а банальное незнание. Я предпочитаю думать, что люди, которые за этим стоят, действуют не для галочки, а действительно стремятся сделать доброе дело в меру своих сил и возможностей. Но мне бы хотелось, чтобы при этом они попытались задуматься о последствиях своих действий.

Сейчас очень много профессиональных организаций, с которыми можно проконсультироваться. Да, это потребует некоторых ресурсов: времени, сил, потраченных на проверку компании и на обсуждение вариантов сотрудничества и помощи. Да, это в корне изменит внутрикорпоративную политику и привычные «маршруты» придется изменить, а это не проходит безболезненно. Да, сложно признать, что многие годы вы поступали не совсем верно. Но финальный результат того стоит, поверьте. Ведь речь идет не только о внутрикорпоративной культуре, имидже компании, но и о детях, которым действительно нужна помощь.

Я прекрасно понимаю, что в ближайшее время эта система кардинально не изменится. И воспринимаю подобные акции, как неизбежное зло.

- Я, как отец, не представляю ситуацию, в которой я впускаю домой незнакомых людей, которые дарят моим детям подарки, берут их на руки, обнимают. ФОТО: из семейного архива Дмитрия Степченкова

- Почему подарки от незнакомых людей, как вы пишите, приносят больше вреда, чем пользы?

Здесь так много аргументов, что даже тяжело выбрать, с чего начать.

Во-первых, подарок не существует сам по себе, отдельно от межличностных отношений. Если же он появляется, он просто есть, независимо… ни от чего, это формирует иждивенческую позицию и механизм, при котором не нужно вкладываться в отношения. Ведь нет никакой обратной связи по отношению к дарителю, никакой взаимности. Если вы считаете такой обратной связью концерт в вашу честь или позволение незнакомому человеку обнять себя, вы ошибаетесь.

Дети быстро учатся манипулировать, они понимают, что могут получить все, что угодно, если будут выглядеть и вести себя, как надо, «изображать сироту». Ведь все эти дарители действуют с позиции жалости, значит, чем больше меня нужно жалеть, тем больше я могу получить. Конечно, каждый ребенок радуется подаркам, но в результате он вырастает с мыслью: чем больше я страдаю, тем больше получаю. Такой человек не нацелен на развитие, ведь в реальной жизни ничего не достается просто так, без усилий.

Если подытожить, то долгосрочный эффект от подарков от незнакомых людей – это манипулятивное поведение и отсутствие самостоятельности и реализованности.

Также вряд ли кто-то сможет поспорить с тем, что это абсолютно точно небезопасная история. Ребенок привыкает к тому, что с ним можно делать все, что угодно: заставить петь песенку про мамонтенка, танцевать, что-то изображать, вторгаться в личное пространство, прикасаться… и все это позволено совершенно незнакомым людям. Как в таких условиях выстраивать личные границы и отношения с другими людьми? Сбиваются ориентиры и способы построения отношений.

К тому же, даже если ребенок испытывает радость от подарка, а потому ли, что он хотел именно это или же потому, что сможет обменять его или перепродать? В любом случае фоновое напряжение остается, потому что не совсем понятно, чем обусловлены такие подарки. Что именно я должен взамен, какие намерения у незнакомого человека, который почему-то дарит мне подарок?

Еще один важный момент – когда вы дарите ребенку подарок, который он попросил, записал и отправил на очередную елку желаний, вы, во-первых, не можете быть уверены, что то же самое ему не подарят еще около 10 дарителей, спонсоров и волонтеров. Во-вторых, если вы думаете, что это действительно мечта, которую вы осуществляете, боюсь вас разочаровать, это не так в 99% случаев.

Учитывая контекст жизни детей, условия коллективного воспитания, в которых они растут, возможность распознавать свои потребности и желания действительно сильно снижается. Чаще всего, это повторение желания соседа или то, что можно дорого перепродать, а иногда просто подсказки воспитателя. Дети из детских домов в принципе не привыкли принимать самостоятельные решения, они привыкли получать то, что нужно и не нужно, в больших количествах, а там уже решать, что с этим делать дальше.

Я сам родитель, у меня двое детей. Я не всегда знаю, чего они хотят, и всегда спрашиваю, сверяюсь с их мнением при принятии решения. Дело здесь и в развитии навыка определять свои желания, и в понимании ограничений (мои дети понимают, что я не могу позволить себе купить им абсолютно все), в умении расставлять приоритеты и делать выбор. В конце концов, речь здесь идет банально об уважении. Своего ребенка вы вряд ли унизите жалостью и снисхождением. Мы не забрасываем собственных детей всем, чем ни попадя, просто потому что увидели это в магазине и решили, что «не помешает».

И я, как отец, не представляю ситуацию, в которой я впускаю к нам домой незнакомых людей, которые дарят моим детям подарки, берут их на руки, обнимают… Примерьте такую ситуацию на себя и поймете, насколько это странно. Но почему-то мы считаем подобное отношение уместным, когда речь идет о детях в детских домах.

- Фонд «Дети наши», кажется, нашел выход из ситуации и запустил акцию «Дарите навыки вместо игрушек». Что она из себя представляет?

- Новогоднюю акцию «Дарите навыки вместо игрушек!» фонд «Дети наши» проводит в десятый раз. И в этом году мы придумали новый способ объяснить, какие подарки детям нужны, а какие вредны, – онлайн игру, где каждый игрок сможет собрать корзину виртуальных подарков, которые в конце превратятся в настоящие занятия с репетиторами, в кружках, в поддержку психологов, в профориентационные и развивающие занятия.

У этой акции две цели: просветительская и фандрайзинговая. В первую очередь мы пытаемся рассказать о том, как обстоят дела на самом деле, в чем заключается проблема детей, оказавшихся в учреждениях, как им можно помочь (если вы действительно хотите помогать), а как не стоит, и объясняем, почему.

Желание помогать - бесценно! Но очень важно понимать, для чего и ради кого вы это делаете. Если вы просто хотите подарить подарок, никакие доводы вас не переубедят. Если вы хотите помочь, то, скорее всего, вам важно, чтобы ваша помощь как минимум не навредила.

И вторая цель – сбор средств на нашу программу помощи воспитанникам и выпускникам детских домов в подготовке к самостоятельной жизни «В большой мир». Мы помогаем ребятам с получением качественного образования и выборе учебного заведения, развиваем soft skills: навыки обучения, планирования, прогнозирования, самоорганизации, эмоциональный интеллект, умение взаимодействовать с людьми. Участие в проектах дает нашим подопечным желание развиваться и мотивацию. Мы учим их строить экологичные отношений, ставить цели, формируем навыки, важные для того, чтобы они справлялись с социально-бытовыми задачами. В общем, стараемся дать все то, что семейный ребенок впитывает из общения с родителями и окружением.

Наша цель – чтобы у наших ребят были равные возможности с семейными сверстниками.

Ошибочно думать, что все, чего не хватает детям, оказавшимся в детских домах – это радость и праздник. Им не хватает семьи, значимого взрослого, с помощью которого ребенок способен гармонично и своевременно развиваться, в присутствии которого формируется представление о себе, самооценка, мотивация… Ошибка ожидать, что дети, лишенные столь много, станут после выпуска из детского дома благополучными членами общества. И, если у вас есть ресурсы на то, не лучше ли направить их на то, чтобы помочь детям интегрироваться в общество и научить их жить среди нас?

- Как можно принять участие в проекте? Наверное, трудно прийти в детдом и сказать, например: «я хочу учить девочек готовить».

- Конечно, просто прийти в детский дом вряд ли возможно. Было бы как минимум странно, если бы к детям пускали совсем уж всех желающих без разбора. Наша акция «Дарите навыки вместо игрушек!» направлена как на бизнес, так и на обычных людей.

Если вы хотите принять участие в акции и помочь детям получить необходимы знания и навыки, заходите на сайт акции и сделайте пожертвование. Все собранные средства пойдут на программу «В большой мир».

Если вы хотите помочь, но не готовы тратить деньги, то есть и другие способы: нам очень нужны волонтеры-наставники – те, кто готов стать значимым взрослым, другом для воспитанника детского дома. Это очень ответственная и энергоемкая задача: волонтеры-наставники встречаются с подопечными не меньше 3 раз в месяц. Но это самый лучший способ помочь воспитаннику детского дома, потому что для ребенка-сироты нет ничего важнее и полезнее, чем пример долгосрочных здоровых отношений, крепкий тыл и поддержка близкого, индивидуальное внимание и забота.

Нам всегда нужны волонтеры-вожатые для наших выездных социализирующих и профориентационных мероприятий. Нужны и pro bono волонтеры, например, фотографы, дизайнеры. Если вы профессионал своего дела, то можете рассказать нашим подопечным о своей работе, принять участие в таком мероприятии, как «День тени», когда ребенок будет сопровождать вас на протяжении всего дня, чтобы узнать и понять, в чем состоит ваша работа, развеять иллюзии.