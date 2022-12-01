«Это парк или сарай?»: главный эксперт Народного фронта по ЖКХ проверила объекты в Ярославле

В Ярославль приезжала главный эксперт Народного фронта по ЖКХ Светлана Калинина. Скриншот с видео, ОНФ по Ярославской области

Вчера, 30 ноября, в Ярославль приезжала главный эксперт Народного фронта по ЖКХ Светлана Калинина. И этот день власти Золотого кольца России, скорее всего, запомнят надолго.

«Ему по башке – и тюрьма!»

Первая остановка на улице Труфанова – и здесь же первые замечания. Ремонт подъездов к поликлинике не закончен до сих пор.

- Люди ходят по таким вот ухабам. Очень поздно проторговались, вина ваша как заказчика, - сказала Светлана Калинина и обратила внимание на дома, с которых осыпаются кирпичи.

- У нас что, программа капремонта на территории Ярославской области отсутствует полностью? Мне сказали, что 8 лет ленточкой все закрыто, кирпичи уже падали.

Арка между жилыми домами выглядит не лучше:

- Она уже загуляла. Кто-нибудь встанет здесь, ему по башке – и тюрьма!

- Ремонт дорог к некоторым поликлиникам, школам в Брагино и за Волгой начат и брошен. Подрядчик один и тот же, ему выплатили 30% аванса, но и эти деньги он, по оценке нашего ревизора, не отработал, - резюмировали в ярославском отделении ОНФ.

Из-за таких кубиков ребенок может погибнуть. Скриншот с видео, ОНФ по Ярославской области

«Это парк или сарай?»

Такой была реакция Светланы Калининой на благоустройство парка «Озерная гривка».

- Освещение, которое я сейчас вижу в рамках проекта за такие деньги, вызывает большое сомнение. Вы парк хотели построить или сарай? Это оборудование – на дачу. Понятно, что опасное место, оно должно быть закрыто для эксплуатации, - считает специалист ОНФ.

В парке 30-летия Победы детское оборудование не намного лучше в плане безопасности.

- Сюда проходит голова ребенка, кубики начинают действие, ребенку давит горло, он захлебывается рвотными массами и умирает, - показывает мэру Ярославля и директору ДГХ Светлана Калинина явные нарушения на детской горке, и идет к качели. – Какое нарушение здесь? Вы, как специалист, должны знать. Запрещена система карабинных креплений. Случай, который произошел в Чувашии: катался-катался, карабин отвалился, ребенок упал и качель ему разбила черепную коробку.

- Понятно, что это опасное место, оно должно быть закрыто для эксплуатации, - считает специалист ОНФ. Скриншот с видео, ОНФ по Ярославской области

«Война будто только вчера закончилась»

Ответы чиновников в духе «мы примем меры» Калинину не устроили. Она попросила в кратчайшие сроки представить по каждому объекту дорожную карту.

- Такое ощущение, что война только вчера в Ярославле закончилась и рука доброго волшебника сюда не пришла. Мне неприятно ездить по твоему городу. Везде какой-то камыш, везде разваленные тротуары, - подвела итог своей поездки Светлана Калинина.

В Ярославском ОНФ пообещали следить за устранением нарушений, подключить Бюро расследований Народного фронта и прокуратуру.