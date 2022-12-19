Михаил Евраев: «Необходимо поощрять общественников за выявленные факты нарушений в сфере экологии»

В настоящее время система государственного экологического контроля, сформированная областным правительством, предусматривает тесное взаимодействие с общественными организациями. Фото: Правительство Ярославской области

– Надо сделать так, чтобы общественные организации получали материальное поощрение в зависимости от количества выявленных нарушений экологического законодательства, – сказал Михаил Евраев в ходе оперативного совещания в правительстве области. – Все нарушители должны четко знать, что есть и камеры, и государственные проверки, и общественники, которые занимаются выявлением как юридических, так и физических лиц, наносящих ущерб природной среде.

В 2023 году муниципальные образования региона получат от правительства области 24,5 млн рублей на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на подведомственных им территориях.

В настоящее время система государственного экологического контроля, сформированная областным правительством, предусматривает тесное взаимодействие с общественными организациями. При планировании рейдов инспекторы учитывают обращения, направленные в региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования по электронной почте, через социальные сети, а также информацию, поступившую на телефон горячей линии.

За девять месяцев этого года специалисты комитета государственного экологического надзора департамента выявили 972 несанкционированные свалки, из них ликвидировано 967. К административной ответственности привлечены 112 лиц, наложены штрафы на сумму 1 млн 135 тысяч рублей.

Справка

Правительство области сообщает, что информацию о нарушениях природоохранного законодательства можно передать по электронной почте doosp@yarregion.ru, через официальные аккаунты регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования в социальных сетях или по телефону горячей линии 8 (4852) 400-230.