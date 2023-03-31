В Ивановской области морг выдал сыну тело отца в ужасном состоянии

Из-за отсутствия холодильных камер в морге, сын не смог положить тело отца в открытый гроб. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд удовлетворил иск местного жителя к Пучежской ЦРБ и взыскал с больницы 80 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред. Истец получил из морга тела отца в таком состоянии, что его нельзя было положить в открытый гроб.

В суде установили, что после смерти мужчины его тело направили в патологоанатомическое отделение ЦРБ для судебно-медицинского исследования. На третьи сутки труп выдали родственнику для погребения. С ужасом сын обнаружил, что в том виде, в каком тело находится, положить его в открытый гроб невозможно.

- Исходя из характера допущенного нарушения, ввиду отсутствия холодильных камер в отделении морга, степени вины нарушителя, мер, принятых для сохранения тела умершего, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении требований истца, - сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области.

В пользу сын умершего взыскано 80 тысяч рублей. Решение пока в законную силу не вступило.