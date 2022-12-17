Новый год – семейный праздник: как провести его в кругу родственников и сохранить спокойствие

Новогодние праздники в большом кругу семьи могут стать настоящим вызовом для человека. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Новогодние праздники в большом кругу семьи могут стать настоящим вызовом для человека. Это испытание для отношений, собственной нервной системы и, конечно, здоровья. Психологи онлайн-школы «Психодемия» подготовили практические советы, которые помогут уберечь себя от лишнего стресса и избежать ссор и скандалов.

Когда вся семья собирается вместе, то мы оказываемся лицом к лицу со своими близкими разной степени родства. Что может пойти не так? Очень многое.

Наши семьи – это живая система, постоянно изменяющаяся и пронизанная коммуникацией. Мы постоянно общаемся, причем делаем это как вербально, так и невербально. Когда назревает потенциальный конфликт, ваш близкий может выражать недовольство не только словами, но и демонстрировать его через громыхание грязной посудой на кухне после прихода домой, хлопки дверью, громкое топанье. В этом случае остальным членам семьи может быть непонятно, как на это реагировать, ведь причина проблемы не проговаривается.

Что может пойти не так на семейном празднике? Очень многое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Непосредственно общение с близкими может быть регулярным, а может быть практически отсутствующим, разорванным. Очень часто эмоциональные разрывы, большая дистанция в общении с родственниками помогают нам залечивать прошлые раны, обиды, конфликты и травмы. Мы можем выбирать вовсе не общаться, чтобы не искать способы обсуждать и устанавливать новый формат отношений.

Существует и другая крайность, когда члены семьи настолько сильно переплетены, что делят полностью все радости и беды друг друга. Каждый участвует в жизни другого настолько активно, что получить пространство для инакомыслия или просто глотка собственного воздуха становится крайне сложно, даже если все по любви. Поколения в таких семьях перемешаны, а роли спутаны.

Как спасти ситуацию

Что же важно знать, дабы проводить приятное время с семьей долгими новогодними вечерами вне зависимости от принятого у вас рисунка коммуникации? Вот несколько советов.

Начинайте диалог нейтрально. Если есть люди, с которыми вы почти не общаетесь, то попробуйте аккуратно начать этот процесс с самых рутинных и бытовых тем. Не ожидайте моментального эмоционального родства и глубоких разговоров, просто какое-то общение – это уже отлично.

Если разговор становится слишком эмоциональным, постарайтесь выслушать близкого человека, не перебивая. Задавайте уточняющие вопросы, позволяющие лучше понять его позицию. Когда говорите о себе, также старайтесь не убеждать собеседника в правильности собственной точки зрения. Таким образом вы получаете возможность представить свою позицию, но никому ее не «продавать», а также услышать позицию другого, но и ее не «покупать».

Психологи рассказали, как пережить семейное застолье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соблюдайте баланс.

- Если замечаете "треугольники", когда мама приходит к вам обсуждать папу, тетю, брата или сестру - лучше переключите разговор на нее саму, ее чувства. Не обсуждайте третье лицо в его отсутствии. Вы не амортизатор и не переговорщик, а при желании все могут пообщаться друг с другом сами и напрямую, – рекомендует психолог Ася Кочергина. – А еще не берите на себя лишней ответственности за эмоции других людей. Поддержать близкого, выразить заботу – очень важная функция семейных отношений, однако важно не забывать, что каждый человек сам отвечает за те чувства, которые испытывает. Вокруг вас сильные взрослые люди и они со многим могут справиться сами. Не лишайте их этой возможности.

Замедлитесь. Новый год – это время, когда мы пытаемся успеть больше, чем способны вынести. Типовой становится ситуация, когда один набирает на себя множество дел по всем фронтам и раздражается, когда , кто-то делает меньше или просто иначе. Чем больше один член семьи бегает, тем больше замирают все остальные – этот цикл важно прерывать. Общее правило - «Могли бы, а не…». Могли бы накричать на всех, что они ничем не заняты, а не стали. Могли бы убрать всю квартиру, а убрали только основное или разделили уборку на несколько дней.

Как организовать праздник с родственниками

Попробуйте организовать с гостями совместную деятельность, разделите обязанности, устройте «Тайного Санту» или конкурс на самое оригинальное блюдо. Не бойтесь просить помощи в приготовлении праздника, ведь лучше любого стола и декораций – ваше хорошее настроение и силы!

Как говорить тосты, если вас это смущает

Все родственники читают поэмы, рассказывают истории бурной молодости или поют песни, а вам бы просто хотелось спокойно посидеть за разговорами без поднятия бокала? Во-первых, все еще можно просто отказаться. Даже если все родственники мастера красного словца, то вы не обязаны толкать речь.

Если же вы все-таки хотите попробовать себя в роли спикера за столом, попробуйте сделать универсальную заготовку по случаю, чтобы в момент Х у вас уже точно было, что сказать. Коротко и по делу. Поблагодарите присутствующих за отличный вечер, сделайте комплименты близким или пожелайте всем того, что кажется вам важным.

Как пережить застолье

Бывает, что темы и вопросы, обсуждаемые на общих встречах, могут раздражать или ранить. Неудобные вопросы о "тикающих часиках" и "когда за вторым" могут застать врасплох. Важно помнить о том, что вы не обязаны отвечать на вопрос, если не хотите. Но отмалчивание или уход в оборону может быть воспринято вашей семьей как отвержение.

Поэтому попробуйте использовать следующие принципы:

- сначала спокойно обозначьте , что вы не хотели бы обсуждать эту тему,

- если этого недостаточно, постарайтесь перевести разговор в другое русло. Например, слыша в очередной раз замечание от троюродной тети о возрасте деторождения, внешности или личных отношениях, можно ответить, что вы не способны сосредоточиться на ее вопросе, рассматривая, какое шикарное на ней платье.

- поблагодарите близкого человека за интерес к вашей личной жизни и его заботу, а затем спокойно и уверенно блокируйте попытки вывести вас на разговор, повторяйте отказ обсуждать тему, словно вы заезженная пластинка.

Подарите себе настоящий праздник и заручитесь помощью тех, кто разделяет ваши ценности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В суматохе не сложно забыть и о собственных желаниях и мечтах об идеальном Рождестве. Как же не допустить, чтобы любимый праздник потерпел фиаско? Сконцентрируйтесь на том, как бы вы хотели запомнить эти каникулы. Чем для вас важно заняться, а чего точно хотелось бы избежать. Составьте список новогодних дел, которые приносят вам удовольствие, нечто похожее на вишлист, только для себя. Подарите себе настоящий праздник и заручитесь помощью тех, кто разделяет ваши ценности, – советует клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Елена Клен,

И помните, что на праздниках можно и нужно быть самими собой. Не обязательно радоваться, если грустите. Не нужно лезть из кожи вон ради идеального блюда. Попробуйте подумать, что для вас значит праздник. И следуйте своим желаниям!