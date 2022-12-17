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Общество17 декабря 2022 15:17

Новый год – семейный праздник: как провести его в кругу родственников и сохранить спокойствие

Психологи рассказали, как уберечься от стресса и избежать ссор
Источник:kp.ru
Новогодние праздники в большом кругу семьи могут стать настоящим вызовом для человека.

Новогодние праздники в большом кругу семьи могут стать настоящим вызовом для человека.

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Новогодние праздники в большом кругу семьи могут стать настоящим вызовом для человека. Это испытание для отношений, собственной нервной системы и, конечно, здоровья. Психологи онлайн-школы «Психодемия» подготовили практические советы, которые помогут уберечь себя от лишнего стресса и избежать ссор и скандалов.

Когда вся семья собирается вместе, то мы оказываемся лицом к лицу со своими близкими разной степени родства. Что может пойти не так? Очень многое.

Наши семьи – это живая система, постоянно изменяющаяся и пронизанная коммуникацией. Мы постоянно общаемся, причем делаем это как вербально, так и невербально. Когда назревает потенциальный конфликт, ваш близкий может выражать недовольство не только словами, но и демонстрировать его через громыхание грязной посудой на кухне после прихода домой, хлопки дверью, громкое топанье. В этом случае остальным членам семьи может быть непонятно, как на это реагировать, ведь причина проблемы не проговаривается.

Что может пойти не так на семейном празднике? Очень многое.

Что может пойти не так на семейном празднике? Очень многое.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Непосредственно общение с близкими может быть регулярным, а может быть практически отсутствующим, разорванным. Очень часто эмоциональные разрывы, большая дистанция в общении с родственниками помогают нам залечивать прошлые раны, обиды, конфликты и травмы. Мы можем выбирать вовсе не общаться, чтобы не искать способы обсуждать и устанавливать новый формат отношений.

Существует и другая крайность, когда члены семьи настолько сильно переплетены, что делят полностью все радости и беды друг друга. Каждый участвует в жизни другого настолько активно, что получить пространство для инакомыслия или просто глотка собственного воздуха становится крайне сложно, даже если все по любви. Поколения в таких семьях перемешаны, а роли спутаны.

Как спасти ситуацию

Что же важно знать, дабы проводить приятное время с семьей долгими новогодними вечерами вне зависимости от принятого у вас рисунка коммуникации? Вот несколько советов.

Начинайте диалог нейтрально. Если есть люди, с которыми вы почти не общаетесь, то попробуйте аккуратно начать этот процесс с самых рутинных и бытовых тем. Не ожидайте моментального эмоционального родства и глубоких разговоров, просто какое-то общение – это уже отлично.

Если разговор становится слишком эмоциональным, постарайтесь выслушать близкого человека, не перебивая. Задавайте уточняющие вопросы, позволяющие лучше понять его позицию. Когда говорите о себе, также старайтесь не убеждать собеседника в правильности собственной точки зрения. Таким образом вы получаете возможность представить свою позицию, но никому ее не «продавать», а также услышать позицию другого, но и ее не «покупать».

Психологи рассказали, как пережить семейное застолье

Психологи рассказали, как пережить семейное застолье

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соблюдайте баланс.

- Если замечаете "треугольники", когда мама приходит к вам обсуждать папу, тетю, брата или сестру - лучше переключите разговор на нее саму, ее чувства. Не обсуждайте третье лицо в его отсутствии. Вы не амортизатор и не переговорщик, а при желании все могут пообщаться друг с другом сами и напрямую, – рекомендует психолог Ася Кочергина. – А еще не берите на себя лишней ответственности за эмоции других людей. Поддержать близкого, выразить заботу – очень важная функция семейных отношений, однако важно не забывать, что каждый человек сам отвечает за те чувства, которые испытывает. Вокруг вас сильные взрослые люди и они со многим могут справиться сами. Не лишайте их этой возможности.

Замедлитесь. Новый год – это время, когда мы пытаемся успеть больше, чем способны вынести. Типовой становится ситуация, когда один набирает на себя множество дел по всем фронтам и раздражается, когда , кто-то делает меньше или просто иначе. Чем больше один член семьи бегает, тем больше замирают все остальные – этот цикл важно прерывать. Общее правило - «Могли бы, а не…». Могли бы накричать на всех, что они ничем не заняты, а не стали. Могли бы убрать всю квартиру, а убрали только основное или разделили уборку на несколько дней.

Как организовать праздник с родственниками

Попробуйте организовать с гостями совместную деятельность, разделите обязанности, устройте «Тайного Санту» или конкурс на самое оригинальное блюдо. Не бойтесь просить помощи в приготовлении праздника, ведь лучше любого стола и декораций – ваше хорошее настроение и силы!

Как говорить тосты, если вас это смущает

Все родственники читают поэмы, рассказывают истории бурной молодости или поют песни, а вам бы просто хотелось спокойно посидеть за разговорами без поднятия бокала? Во-первых, все еще можно просто отказаться. Даже если все родственники мастера красного словца, то вы не обязаны толкать речь.

Если же вы все-таки хотите попробовать себя в роли спикера за столом, попробуйте сделать универсальную заготовку по случаю, чтобы в момент Х у вас уже точно было, что сказать. Коротко и по делу. Поблагодарите присутствующих за отличный вечер, сделайте комплименты близким или пожелайте всем того, что кажется вам важным.

Как пережить застолье

Бывает, что темы и вопросы, обсуждаемые на общих встречах, могут раздражать или ранить. Неудобные вопросы о "тикающих часиках" и "когда за вторым" могут застать врасплох. Важно помнить о том, что вы не обязаны отвечать на вопрос, если не хотите. Но отмалчивание или уход в оборону может быть воспринято вашей семьей как отвержение.

Поэтому попробуйте использовать следующие принципы:

- сначала спокойно обозначьте , что вы не хотели бы обсуждать эту тему,

- если этого недостаточно, постарайтесь перевести разговор в другое русло. Например, слыша в очередной раз замечание от троюродной тети о возрасте деторождения, внешности или личных отношениях, можно ответить, что вы не способны сосредоточиться на ее вопросе, рассматривая, какое шикарное на ней платье.

- поблагодарите близкого человека за интерес к вашей личной жизни и его заботу, а затем спокойно и уверенно блокируйте попытки вывести вас на разговор, повторяйте отказ обсуждать тему, словно вы заезженная пластинка.

Подарите себе настоящий праздник и заручитесь помощью тех, кто разделяет ваши ценности

Подарите себе настоящий праздник и заручитесь помощью тех, кто разделяет ваши ценности

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В суматохе не сложно забыть и о собственных желаниях и мечтах об идеальном Рождестве. Как же не допустить, чтобы любимый праздник потерпел фиаско? Сконцентрируйтесь на том, как бы вы хотели запомнить эти каникулы. Чем для вас важно заняться, а чего точно хотелось бы избежать. Составьте список новогодних дел, которые приносят вам удовольствие, нечто похожее на вишлист, только для себя. Подарите себе настоящий праздник и заручитесь помощью тех, кто разделяет ваши ценности, – советует клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт Елена Клен,

И помните, что на праздниках можно и нужно быть самими собой. Не обязательно радоваться, если грустите. Не нужно лезть из кожи вон ради идеального блюда. Попробуйте подумать, что для вас значит праздник. И следуйте своим желаниям!

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ