В Ивановской области днем 16 декабря пропал 11-летний мальчик

Поиски ребенка завершены. ФОТО: УМВД по Ивановской области, поисково спасательный отряд "Форест"

В Ивановской области почти сутки ищут 11-летнего ребенка. Около полудня 16 декабря Олег Ф. ушел в школу из дома на улице Владимирской в Кохме и до настоящего момента не вернулся.

Ребенок был одет в темно-серую куртку до колен, черные брюки, черные ботинка, темно-синюю шапку. При себе был черный рюкзак и фиолетовый мешок для сменки.

Если вы знаете, где сейчас находится Олег или видели его, сообщите в полицию по номеру 55-10-22.

Обновление информации 17 декабря в 10:47:

Поиски ребенка завершены. Мальчик найден, он жив и здоров.