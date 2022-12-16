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Иваново16 декабря 2022 13:33

В Ивановской области управляющую компанию оштрафовали почти на 1,5 миллиона рублей

За ненадлежащее содержание вверенного ей имущества
Полина Вачнадзе
11 административных штрафов взыскали судебные приставы с ивановской управляющей компании.

11 административных штрафов взыскали судебные приставы с ивановской управляющей компании.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

11 административных штрафов взыскали судебные приставы с ивановской управляющей компании.

- За ненадлежащее содержание имущества многоквартирных домов фирме пришлось заплатить 1 миллион 375 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Нарушения были выявлены во время проверки госжилинспекции Ивановской области. Сотрудники надзорного ведомства возбудили административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии».

Судебный пристав успел наложить арест на деньги фирмы, находящиеся на расчетном счете в банке. Понимая, что следующим шагом будет арест имущества, управляющая компания погасила задолженность.

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