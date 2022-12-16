Участники СВО из Костромской области могут бесплатно получить земельные участки

Участники СВО из Костромской области могут получить бесплатно земельный участок. Фото: Евгения ГУСЕВА

Участники специальной военной операции, а также члены их семей могут бесплатно получить земельные участки от 8 до 15 соток. Это новая мера поддержки костромских военнослужащих и первый подобный закон, принятый в регионах России.

- На бесплатные земельные участки могут претендовать действующие контрактники Минобороны и войск Национальной гвардии РФ, а также те, кто закончил службу после окончания контракта с этими ведомствами. При этом, право на меру поддержки имеют те, кто на момент участия в спецоперации постоянно или преимущественно проживал на территории региона, либо по завершении контракта с костромскими полками остался жить в Костромской области. Также закон распространяется на добровольцев, ушедших на спецоперацию через военный комиссариат Костромской области и жителей, мобилизованных с территории нашего региона, - сообщили в правительстве региона.

В случае гибели военнослужащего или признания его пропавшим без вести, участок может получить супруга или супруг. Если их нет, то родители контрактника.

Участники СВО, ставшие инвалидами после ранения, супруги и родители погибших имеют право выбрать землю в любом районе области, в том числе, и в Костроме. Остальным надел будет выдаваться там, где они проживают постоянно или преимущественно. Жители областного центра смогут получить землю в любом районе региона, кроме Костромы и Костромского района.

- Меры, прописанные в законе, будут вступать в силу в два этапа. С 1 января 2023 года за мерой поддержки смогут обратиться участники СВО, ставшие инвалидами, а также вдовы или родители погибших. А с 2024 года – все остальные участники специальной военной операции, - уточнили в правительстве.