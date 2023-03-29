Михаил Евраев: «Мы готовы к тому, чтобы оказать полноценную поддержку нашим военнослужащим»

Михаил Евраев: – Многопрофильная помощь будет организована на базе государственных медицинских учреждений. Фото: Правительство Ярославской области

Михаил Евраев ответил на вопросы жителей области о медицинской реабилитации ветеранов боевых действий, проведении капитального ремонта в жил ом доме, являющемся объектом культурного наследия, использовании осветительных приборов ярославского производства в населенных пунктах и ряд других.

Представители Ярославской региональной общественной организации ветеранов войны в Афганистане обратились к главе региона с предложением организовать медицинскую реабилитацию для возвращающихся из зоны СВО. По их мнению, в числе наиболее востребованных – неврологическая, кардиологическая и ортопедическая помощь.

– Мы готовы к тому, чтобы оказать полноценную поддержку нашим военнослужащим, – сказал Михаил Евраев. – Многопрофильная помощь будет организована на базе государственных медицинских учреждений, а в случае необходимости будем использовать и частные, имеющие хорошую оздоровительную базу.

По словам директора департамента здравоохранения и фармации Сергея Луганского, базовыми учреждениями для медицинской реабилитации являются Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн, больницы №2 и имени Н.А. Семашко и ООО «Центр диагностики и профилактики плюс».

– На самом деле будет присутствовать посттравматический синдром. Проблемы могут появиться не сразу, но со временем они проявятся. Поэтому нужны психологи, травматологи-ортопеды, невропатологи, – доложил губернатору председатель совета ветеранов войны в Афганистане Павел Свечин.

В Ярославской области правительством региона организована спецподготовка психологов к работе с посттравматическими стрессовыми расстройствами

Департамент здравоохранения и фармации региона с целью улучшения качества оказания медицинской помощи ветеранам боевых действий, в том числе участникам СВО, в 2023 году для областного госпиталя ветеранов войн содействует закупке оборудования на 54 млн рублей. С его же помощью в 2022 году в клиническую больницу имени Н.А. Семашко поставлено 72 единицы техники, в том числе тренажеры для активной и пассивной разработки конечностей, с обратной биологической связью, аппараты для магнитотерапии, ультразвуковой терапии, современные массажные столы.

На ВКС подчеркивалось, что медицинская реабилитация предусмотрена для граждан, уволенных с военной службы по состоянию здоровья, получивших ранения в ходе специальной военной операции. Работу проводят мультидисциплинарные команды, состоящие из врачей различных специальностей.