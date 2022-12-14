31 декабря – Главная Новогодняя Ночь!

Отмечаем Новый год "как раньше". ФОТО предоставлены “Руки ВВерх! Бар"

Сергей Жуков в “Руки ВВерх! Бар" накрывает поляну на своей хате и приглашает тебя отметить новый год в стиле 90-х! Любимая кухня того времени, хиты дискотек и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой!

Одним из сюрпризов вечера станет розыгрыш тур-путевки в жаркую страну.

А самое главное - выступление Лизы Роднянской - единственный и неповторимый женский голос “Руки ВВерх!” с хитами легендарной группы.

ФОТО предоставлены “Руки ВВерх! Бар"

Встречаемся по адресу: Первомайский бульвар, 1

Хата Жукова открывается с 21:00 и гуляем до 08.00

Подробнее по тел. 8 (4852) 60 90 50. Или на сайте

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