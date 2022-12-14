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Общество14 декабря 2022 11:05

31 декабря – Главная Новогодняя Ночь!

Сергей Жуков приглашает отметить Новый год "как раньше"
Андрей Петров
Отмечаем Новый год "как раньше". ФОТО предоставлены “Руки ВВерх! Бар"

Отмечаем Новый год "как раньше". ФОТО предоставлены “Руки ВВерх! Бар"

Сергей Жуков в “Руки ВВерх! Бар" накрывает поляну на своей хате и приглашает тебя отметить новый год в стиле 90-х! Любимая кухня того времени, хиты дискотек и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой!

Одним из сюрпризов вечера станет розыгрыш тур-путевки в жаркую страну.

А самое главное - выступление Лизы Роднянской - единственный и неповторимый женский голос “Руки ВВерх!” с хитами легендарной группы.

ФОТО предоставлены “Руки ВВерх! Бар"

ФОТО предоставлены “Руки ВВерх! Бар"

Встречаемся по адресу: Первомайский бульвар, 1

Хата Жукова открывается с 21:00 и гуляем до 08.00

Подробнее по тел. 8 (4852) 60 90 50. Или на сайте

18+

Афиша: Ночные клубы