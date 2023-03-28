Житель Ивановской области открыл стрельбу из ружья, защищая своих куриц

Житель Шуи начал стрелять из ружья, чтобы отпугнуть пьяного мужчину от своих куриц. Фото: Иван МАКЕЕВ

В дежурную часть полиции города Шуя Ивановской области поступило сообщение о стрельбе на одной из улиц частного сектора. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, информация подтвердилась.

Картина произошедшего выглядела следующим образом.

Пьяный 40-летний житель Шуи шел мимо частного дома и увидел гуляющих пор двору куриц. Мужчина начал кидать в птиц камешки и мелкий мусор. На шум вышел хозяин дома и попросил нетрезвого гостя удалиться. Тот отказался, началась словесная перепалка и в конце-концов ситуация накалилась до такой степени, что шуянин сходил в дом за ружьем м несколько раз выстрелил из него в воздух.

Стрелявший был задержан. В отделении установили, что 53-летний мужчина является законным владельцем оружия – гладкоствольного охотничьего ружья. Ружье и боеприпасы у хозяина дома изъяли, а на него составили протокол за стрельбу в не отведенных для этого местах, сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Сейчас проводится проверка.