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Иваново28 марта 2023 14:41

Житель Ивановской области открыл стрельбу из ружья, защищая своих куриц

В отношении мужчины составлен протокол
Полина Вачнадзе
Житель Шуи начал стрелять из ружья, чтобы отпугнуть пьяного мужчину от своих куриц.

Житель Шуи начал стрелять из ружья, чтобы отпугнуть пьяного мужчину от своих куриц.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В дежурную часть полиции города Шуя Ивановской области поступило сообщение о стрельбе на одной из улиц частного сектора. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, информация подтвердилась.

Картина произошедшего выглядела следующим образом.

Пьяный 40-летний житель Шуи шел мимо частного дома и увидел гуляющих пор двору куриц. Мужчина начал кидать в птиц камешки и мелкий мусор. На шум вышел хозяин дома и попросил нетрезвого гостя удалиться. Тот отказался, началась словесная перепалка и в конце-концов ситуация накалилась до такой степени, что шуянин сходил в дом за ружьем м несколько раз выстрелил из него в воздух.

Стрелявший был задержан. В отделении установили, что 53-летний мужчина является законным владельцем оружия – гладкоствольного охотничьего ружья. Ружье и боеприпасы у хозяина дома изъяли, а на него составили протокол за стрельбу в не отведенных для этого местах, сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Сейчас проводится проверка.

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