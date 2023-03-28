В Данилове возбуждено уголовное дело из-за некачественного ремонта «Детской школы искусств»

Протечки почти во всех кабинетах. Фото: СУ СКР по Ярославской области

СКР провел проверку после жалобы, поступившей от педагогов «Детской школы искусств» Данилова. В учреждении, которое является объектом культурного наследия, несмотря на проведенный недавно ремонт, постоянно протекала крыша, разрушался фасад здания. В актовом зале из-за постоянной сырости уже рухнул потолок, в одном из кабинетов штукатурка начала проседать прямо во время репетиции.

Итогом проверки стало возбуждение уголовного дела по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В таких помещениях учатся дети и работают педагоги. Фото: СУ СКР по Ярославской области

- В ходе проверочных мероприятий установлено, что в здании проводились работы по частичной замене кровли и установке карнизов. Лица из числа работников строительной организации выполнили строительные работы, поставив под угрозу жизнь и здоровье граждан, в том числе несовершеннолетних детей, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, назначаются экспертизы и изымаются документы.

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