В Данилове возбуждено уголовное дело из-за некачественного ремонта «Детской школы искусств»

Протечки почти во всех кабинетах.
Фото: СУ СКР по Ярославской области
СКР провел проверку после жалобы, поступившей от педагогов «Детской школы искусств» Данилова. В учреждении, которое является объектом культурного наследия, несмотря на проведенный недавно ремонт, постоянно протекала крыша, разрушался фасад здания. В актовом зале из-за постоянной сырости уже рухнул потолок, в одном из кабинетов штукатурка начала проседать прямо во время репетиции.
Итогом проверки стало возбуждение уголовного дела по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
В таких помещениях учатся дети и работают педагоги.
Фото: СУ СКР по Ярославской области
- В ходе проверочных мероприятий установлено, что в здании проводились работы по частичной замене кровли и установке карнизов. Лица из числа работников строительной организации выполнили строительные работы, поставив под угрозу жизнь и здоровье граждан, в том числе несовершеннолетних детей, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.
Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, назначаются экспертизы и изымаются документы.
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