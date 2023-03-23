В школе искусств в Ярославской области во время репетиции чуть не обвалился потолок

Воспитанники даниловской школы искусств занимаются среди ведер и тряпок. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Репетиция вокально-эстрадного ансамбля в школе искусств Данилов чуть не закончилась бедой. Во время занятий над ребятами и педагогами начал обваливаться потолок.

- Сначала непонятно было: что-то шумит, гремит. А потом потолок пошел трещинами и стал опускаться прямо на глазах. Мы быстро вывели детей, - рассказывает преподаватель Ольга Ледуховская.

Единственная в районе школа искусств, в которой обучаются порядка 350 воспитанников, находится здании-памятнике 19 века. Занимаются ребята среди ведер и тряпок, расставленных и разложенных в местах многочисленных протечек. В актовом зале отсыревший потолок уже рухнул, к счастью, произошло это ночью, когда в помещении никого не было.

В актовом зале потолок уже рухнул. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Самое удивительное, что реставрация в школе проходила не так давно – в 2015 году. В 2020-2021 годах здесь приводили в порядок кровлю.

- На ремонт этого здания было потрачено несколько десятков миллионов рублей. Это значительная сумма, которая, в принципе, могла позволить содержать здание в нормальном состоянии, - говорит руководитель регионального ОНФ Оксана Каменецкая.

В ОНФ сразу же после ЧП с потолком обратились педагоги школы искусств. Общественники приехали осмотреть здание вместе с сотрудниками областного СКР. Сейчас в первую очередь необходимо разбираться с причинами аварий, а для этого нужно провести полное обследование здания – фундамента, несущих и ограждающих конструкций, крыши.

- Балки перекрытий деревянные, уже сгнили. Есть опасность, что все может просто обрушиться, - говорит эксперт ОНФ Вениамин Сергеев. – Здесь занимаются дети, может произойти беда.

Пока что дети и педагоги временно покинули историческое здание. А ОНФ обратился к губернатору Ярославской области.