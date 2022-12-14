Михаил Евраев: «Работу строим, исходя из социальных приоритетов»

Прямая линия с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым транслировалась в телеэфире, а также в социальных сетях. Фото: Правительство Ярославской области

Она состоялась 7 декабря и продлилась около полутора часов. Глава региона ответил не только на звонки, поступившие во время эфира, но и на вопросы, заданные заранее. В день проведения прямой линии операторы кол-центра обработали 69 обращений. Михаил Евраев в эфире ответил и на видеовопросы. Людей волновали проблемы ЖКХ, строительства, ремонта дорог, развития общественного транспорта и многое другое. Сразу после окончания эфира органы исполнительной власти приступили к выполнению поручений губернатора. Ответы на вопросы получат все обратившиеся, которые оставили контактные данные.

Льготы для многодетных

Прежде всего речь на прямой линии зашла о новой категории получателей социальных льгот, которая вводится в Ярославской области по инициативе губернатора. Это малообеспеченные семьи с тремя и более детьми, в том числе студенты очных отделений в возрасте от 18 до 23 лет. В Социальный кодекс региона уже внесены поправки. На эти цели, как сообщил Михаил Евраев, из регионального бюджета будет выделено 56,65 млн рублей.

- В Ярославской области очень высокий уровень поддержки многодетных семей, можно сказать, один из самых высоких по стране, - отметил глава региона. - На эти цели мы направляем порядка 1 млрд 300 млн рублей в год и продолжаем усиливать поддержку новыми мерами.

Новую льготу получат многодетные семьи, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в регионе. Сейчас он составляет 13085 рублей, то есть для семьи из пяти человек это не более 65425 рублей.

Такие семьи будут получать ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 15%, а также компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях: 50% на второго ребенка, 70% - на третьего и последующих.

Также семьи, утратившие статус многодетных, но подпадающие под новую категорию, освобождаются от оплаты стоимости проезда в городском и пригородном транспорте в размере 50%.

Для этих семей сохраняются и другие социальные услуги, например, по обеспечению бесплатного посещения музеев, по первоочередному приему в дошкольные образовательные учреждения, по протезно-ортопедическому обслуживанию.

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Дороги опережающими темпами

Немало вопросов ярославцы задали главе региона о планах дорожного строительства.

- Дороги - один из самых болезненных и самых финансово емких вопросов, - отметил Михаил Евраев. - У нас 11 тысяч км муниципальных, 6 тысяч км областных дорог. Подавляющее их число в ненормативном состоянии. Все сразу не сделаем, поэтому приходится выделять приоритеты. В первую очередь планируем ремонт дорог, которые имеют стратегическое значение, но если по дороге вообще проехать невозможно, то их также ставим в первую очередь. Далее учитываем, какое количество людей пользуется дорогой. Например, в следующем году будет полностью сделана дорога до Брейтова, которая проходит вдоль Рыбинского водохранилища. Она уже отремонтирована до Борка.

По словам главы региона, обсуждение программы ремонта автомагистралей часто проходит у большой карты, которая наглядно отражает ситуацию в дорожной сфере.

- Я очень серьезно отношусь к тому, чтобы каждый рубль мы расходовали эффективно и качественно. Поэтому очень высокие требования предъявляем к подрядчикам, - сказал Михаил Евраев. - В следующем году постараемся сделать объем ремонта примерно такой же, как в этом. А это в общей сложности 500 км дорог. Дорожный фонд составил более 14,5 млрд рублей. Нам удалось привлечь дополнительные деньги из федерального бюджета - 2 млрд рублей. Кроме того, использовали и лимиты 2023 года в размере почти 3 млрд рублей. Будем и в следующем году привлекать средства сверх плана.

Общий объем финансирования по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на 2023 год составит 7,7 млрд рублей. Подготовку к предстоящему ремонтному сезону начали заранее, это позволило уже в этом году привести в порядок дороги, которые планировали сделать в следующем, - более 68 км региональных трасс. Благодаря этому решению жители региона уже сегодня пользуются обновленными трассами: Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец; Углич - Некоуз - Брейтово; Новое село - Мышкин; Данилов - Середа; Ярославль - Мышкин; Красный Профинтерн - Вятское и другими.

В настоящее время продолжается проведение конкурсных процедур на следующий сезон, чтобы подрядчики заблаговременно начали подготовку к ремонту и приступили к нему сразу, как только позволят погодные условия.

По словам главы региона, около 1 млрд рублей будет направлено на установку не менее 10 автоматических пунктов весогабаритного контроля.

- У нас едет огромное количество фур с перегрузом, которые везут песок, щебень, лес проездом через Ярославскую область. Мы должны защитить наши трассы. Если мы этого не сделаем, то через три-четыре года потеряем все дороги, которые сейчас делаем, - подчеркнул глава региона.

Сдадут четыре новые школы

На вопрос о строительстве в области новых образовательных учреждений глава региона ответил, что новые школы откроются 1 сентября 2023 года в селах Вощажниково Борисоглебского района и Марково Ростовского района.

- Планы по строительству школ в регионе очень серьезные, - отметил он. - Это дорогостоящие проекты, но нам обязательно нужно их осуществлять. Порядка 10 тысяч детей в Ярославской области сейчас учатся во вторую смену. Будем стараться ее ликвидировать, но этот процесс займет время.

Двухэтажная Вощажниковская средняя школа рассчитана на 240 мест с первого по одиннадцатый класс. Важно, что при проектировании здания учитывалась необходимость создания доступной среды для детей-инвалидов, в том числе колясочников.

Новая школа в селе Марково Ростовского района будет малокомплектной, она рассчитана на 55 ребят с пятого по девятый класс.

В 2023 году будут сданы еще две школы: в Ярославле на улице Пашуковской на 1100 мест и в селе Погорелка Рыбинского района на 140 мест.

Единый кол-центр

На прямую линию поступило много обращений жителей с жалобами на сложности в записи на прием к узким специалистам поликлиник.

- Со следующего года любой житель области сможет записаться на прием в свою поликлинику по единому телефонному номеру, - ответил губернатор Михаил Евраев. - Ситуация, когда сидит где-то одна медсестра и принимает звонки, должна уйти в прошлое. Создадим единую базу всех профильных специалистов, единую регистратуру и единый кол-центр для всех поликлиник, в котором будет аккумулироваться и распределяться запись ко всем специалистам по региону. Это позволит равномерно распределять очереди в разных муниципальных районах. К примеру, если очередь к офтальмологу в поликлинике вашего района или городского округа уже расписана на месяц вперед, вам будет предложен вариант посетить такого же специалиста в соседнем районе, где вы сможете получить квалифицированную помощь.

По словам губернатора, создание единой электронной базы позволит оптимизировать загрузку специалистов, контролировать оперативность и качество оказания медицинских услуг. Он также отметил, что для внесения в медицинскую базу необходимых сведений в электронной форме прорабатывается вопрос обеспечения планшетами не только врачей «скорых», но и участковых докторов.