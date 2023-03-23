В Ярославле «раздели» рычащего медведя: неизвестные сорвали футболку с логотипом «Локомотив»

Утром медведь выглядел так. ФОТО: музей «Кутюр-шоу «Медвежий угол»»

Сегодня, 23 марта, за несколько часов до встречи ярославского «Локомотива» с московским ЦСКА, на рычащего медведя, установленного на Первомайской улице, надели футболку с символикой «железнодорожников». Таким образом ярославцы хотели поддержать любимую хоккейную команду перед предстоящей очень важной игрой. Однако в ярко-красной футболке символ города простоял недолго – уже через несколько часов неизвестные сняли с памятника одежду.

После инцидента медведь остался без футболки. ФОТО: музей «Кутюр-шоу «Медвежий угол»»

Управляющая музея медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол»» Юлия Смук уверена, что этими неизвестными были болельщики команды гостей.

- Сегодня у нас случилась беда – фанаты приезжей команды, видно на камерах, что это были они, сорвали одежду с медведя и по-детски, по-смешному, по-глупому куда-то с ней убежали, - рассказала КП-Ярославль Юлия Смук. – Мы хотим, чтобы нас услышали и вернули вещь, которая дорога не только в финансовом плане. В первую очередь, футболка является талисманом клуба, который мы надеваем на памятник каждую игру в качестве поддержки нашей любимой команды.

Но и о материальной стороне вопроса тоже стоит сказать. Одежда на медведя шьется специально и стоит она немалых денег.

Кроме записей с камеры, есть и показания очевидцев. Сотрудники кофейни увидели, как люди в шарфах ЦСКА снимают с медведя футболку, попытались их остановить, но не успели. Юлия Смук очень просит вернуть украденную вещь с символикой «Локомотива».

Напомним, что это не первый раз, когда с рычащего медведя пропадает одежда с символикой хоккейной команды. Примерно два года назад с памятника сняли кепку.

В прошлой игре ярославцы одержали уверенную победу над москвичами, разбив их на ледовой арене со счетом 6:2. Сегодня, 23 марта, противники снова встретятся.