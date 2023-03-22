Ярославский «Локомотив» выиграл у ЦСКА со счетом 6:2

«Локомотив» со счетом 6:2 обыграл московский ЦСКА Фото: Александр Погорелов

Вчера, 21 марта, ярославский «Локомотив» со счетом 6:2 обыграл московский ЦСКА в третьем матче серии плей-офф КХЛ.

Среди «железнодорожников» отличились Рушан Рафиков, Александр Елесин, Павел Красковский и Иван Чехович, трижды поразивший ворота соперника. Оборону «Локомотива» дважды прорывали Максим Мамин и Константин Окулов.

- Болельщикам огромное спасибо за поддержку, помогли. Но это только одна игра. Готовимся к следующему матчу, - сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

После вчерашней игры счет в серии стал 2:1, ведут москвичи. Следующий матч состоится завтра, 23 марта, в «Арене2000».

ФОТО: Александр Погорелов

ФОТО: Александр Погорелов

ФОТО: Александр Погорелов

ФОТО: Александр Погорелов