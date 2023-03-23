Михаил Евраев: «Будем ежедневно корректировать сброс воды по Рыбинскому водохранилищу»

Михаил Евраев: - После паводка начинается пожароопасный период, и нам надо начать серьезную подготовку, чтобы и его пройти достойно, как в прошлом году. Фото: Правительство Ярославской области

Об этом сегодня, 23 марта, заявил губернатор Михаил Евраев на заседании правительства региона. Глава региона также подчеркнул, что предложения правительства Ярославской области в паводковый период будут учтены межведомственной рабочей группой по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада и АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

– Беседовали с руководителем Росводресурсов Дмитрием Кирилловым в отношении того, что наши предложения будут учтены. Это принципиальный вопрос, – сказал Михаил Евраев. – Протокол, который вышел, содержит общие параметры. Мы договорились, что ежедневно оцениваем ситуацию и ежедневно корректируем сброс воды по Рыбинскому водохранилищу. В прошлом году мы за счет таких мер успешно прошли паводковый период.

О принятом комплексе превентивных мер для безаварийного пропуска весеннего половодья в ходе совещания подробно рассказал и. о. директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Олег Тихенький. Исполнение плана первоочередных мероприятий, разработанного совместно с ГУ МЧС России по Ярославской области, находится на постоянном контроле департамента. В него включено множество мероприятий.

Глава региона поручил департаменту охраны окружающей среды и природопользования держать на особом контроле вопрос по установлению на территории Ярославской области границ зон затопления, подтопления. Работа должна быть завершена к концу ноября.

– Это делается для упорядочения строительства, чтобы было понимание, где можно строить, а где нельзя, – заметил Михаил Евраев.

В завершение обсуждения глава региона подчеркнул, что важно в режиме онлайн информировать население региона о паводковой ситуации.

– Необходимо еще раз обратить внимание на состав сил и средств, которые могут быть привлечены к мероприятиям в паводковых ситуациях, на готовность систем оповещения и информирования жителей. Лучше всегда принять превентивные меры, – отметил, обращаясь к главам муниципальных образований, Михаил Евраев. – После паводка начинается пожароопасный период, и нам надо начать серьезную подготовку, чтобы и его пройти достойно, как в прошлом году. В сезоне 2022-го прошли уверенно паводковый и пожароопасный периоды и в этом году должны сделать все, чтобы не допустить эксцессов.