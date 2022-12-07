«Театральные мастерские»: продолжение следует?

Мастер-класс тренера Центральной школы Playback театра Нины Гарбузовой. Фото Анны Александровой

Театр в нашей реальности, нашем времени – он разный. Еще лет десять назад мы и слов-то таких не ведали: иммерсивный спектакль, плейбэк-театр, вербатим… А сегодня актеры и режиссеры любительских театров Ярославля и просто заинтересованные граждане – участники проекта «Театральные мастерские» смогли не только узнать об особенностях современного театрального процесса, или даже театральной индустрии, но и попробовать свои силы в написании авторских пьес и постановке их на сцене – в качестве актеров и режиссеров. Естественно, под чутким руководством опытных и признанных этой самой индустрией наставников.

Театральные мастерские плейбэк. Фото Анны Александровой

– Наша творческая лаборатория, которую мы открыли в начале октября прошлого года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а первый ее курс завершили 27 ноября 2022-го, имела вполне конкретную цель – создать в Ярославле сообщество активных, творческих людей. Чтобы, объединившись, мы вместе пробовали новое, создавали более масштабные, талантливые и интересные постановки и перформансы, – пояснил художественный руководитель проекта «Театральные мастерские», режиссер театра-студии «Балаган» Юрий Спиридонов.

И целей своих создатели новой творческой лаборатории достигли при полной поддержке всех участников проекта по обе стороны сцены, и особенно – зрителей новых спектаклей. В том, что результат годового обучения получился достойный, качественный, можно было убедиться на финальном мероприятии 27 ноября. Участники «Театральных мастерских» показали отрывки из пьес, написанных в рамках курса «Драматургия», который в течение года вела драматург и сценарист, актриса театра-студии «Балаган» Светлана Гиршон.

Драматург и сценарист, актриса театра-студии «Балаган» Светлана Гиршон. Фото Анны Александровой

Так, Анна Малкова представила свою философскую притчу «Поезд», Александр Ширяев – сказку «Мир одуванов», где герои – цветы-одуванчики живут своей общностью по правилам общины, и только один юный одуван смеет думать, чувствовать иначе и выделяться из общей массы… А короткая комедия «Одинокая ветка сирени» Натальи Боровинской в очередной раз напоминает зрителю о том, как опасно для родителей полностью контролировать, руководить, управлять и распоряжаться жизнью своих детей – уже давно выросших, самостоятельных.

Театральные мастерские плейбэк. Фото Анны Александровой

– По результату не закрытия, нет – а первого, как мы все надеемся, этапа «Театральных мастерских» в Ярославле организовалась несколько новых театральных групп. В рамках проекта мы, в частности, провели в нашем городе гастроли столичного театра PLAYBACK О1, показали спектакль-вербатим о Ярославле и ярославцах «Полностью меня никто не знает», а затем общими усилиями создали первый в нашем регионе плейбэк-театр. Это пространство импровизации, где зрители рассказывают истории о себе, и актеры тут же отыгрывают их на сцене. Руководит плейбэк-театром психотерапевт Анна Александрова, – рассказал Юрий Спиридонов.

– Многие, кто рассказывает истории в плейбэк-театре, отмечают, что эффект схож с терапевтическим. Выходят наружу подавленные эмоции, актеры играют так, что рассказчик переживает катарсис и его «отпускает». Но на самом деле подобный эффект – приятный бонус, а не цель. Мы не ставим своей задачей «вылечить зрителя». Цель – интересно и точно воспроизвести историю (поэтому playback с английского переводится как «воспроизведение»). Ну и, кроме того, в классическом театре эффект катарсиса тоже присутствует и описан еще в древности. Зрители приходят в театр, чтобы прожить эмоции, которым, может быть, сложно найти место в жизни, – объяснила Анна Александрова.

«Театральные мастерские» в Ярославле оказались очень востребованным и актуальным проектом, можно не сомневаться: в нем приняли участие более 150 человек. Фото Анны Александровой

А в том, что «Театральные мастерские» в Ярославле оказались очень востребованным и актуальным проектом, можно не сомневаться: в нем приняли участие более 150 человек. Спектакли и перформансы посетили более двухсот зрителей. Теперь участники лаборатории и те, кто только собирается ими стать, ждут продолжения.

– Попав в проект случайно, я поняла, что «Театральные мастерские» – именно то, что возвращает энергию, бодрость и краски жизни, когда каждое утро просыпаешься с радостью. И, конечно, мы все надеемся, что новые интересные и такие нужные занятия нас уже ждут, – подчеркнула Наталья Хуснудинова.