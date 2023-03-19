На трассе в Угличском районе трое взрослых и ребенок пострадали в ДТП

Столкнулись "ВАЗ" и "Хендай" Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области вчера, 18 марта, на трассе «Углич – Ульянкино» примерно в 14:25 произошло ДТП. Столкнулись автомобиль «ВАЗ», за рулем которого был 20-летний молодой человек и «Хендай» под управлением 68-летнего мужчины.

В аварии пострадали четыре человека: водитель и 62-летняя пассажирка автомобиля «Хендай», водитель автомобиля «ВАЗ». Их госпитализировали. Амбулаторное лечение назначили 10-летней девочке - пассажирке автомобиля «Хендай».

Ребенку назначено амбулаторное лечение Фото: УМВД по Ярославской области

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, бригада СМП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.