Правительство Ярославской области: учреждения региона готовы к проведению медицинской реабилитации участников СВО

Сергей Луганский: - Окажем всю необходимую помощь ветеранам военной службы. Фото: Правительство Ярославской области

В настоящее время процесс организован при участии департамента здравоохранения и фармации региона на базе Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн, больниц №2 и имени Н.А. Семашко и ООО «Центр диагностики и профилактики плюс». Губернатор Михаил Евраев поручил при необходимости обеспечить включение в процесс и других организаций.

Как сообщил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский, медицинская реабилитация предусмотрена для граждан, уволенных с военной службы по состоянию здоровья, получивших ранения в ходе специальной военной операции.

– Окажем всю необходимую помощь ветеранам военной службы, – сказал Сергей Луганский на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы. – После принятия военной медицинской комиссией решения об увольнении и прибытия к месту постоянной дислокации жители региона смогут пройти реабилитацию на базе наших учреждений.

Средний курс лечения – от 14 до 18 дней, однако по показаниям сроки могут быть увеличены. Об этом сообщило правительство области.

В рамках региональной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» на 2022 – 2024 годы правительством области предусмотрено дооснащение отделений медицинской реабилитации.

По словам Сергея Луганского, военнослужащие, которые находятся в отпуске по болезни и нуждаются в амбулаторном лечении или в оказании экстренной и неотложной помощи, также смогут получить их в медицинских организациях региона.