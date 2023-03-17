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Общество17 марта 2023 10:14

ЖКХ: проблемы и задачи

Верхневолжская управляющая компания работает в Ярославле с 2008 года и сейчас обслуживает более 60 многоквартирных жилых домов областного центра
Виктор Афанасьев
Верхневолжская управляющая компания обслуживает многоквартирные дома в Дзержинском, Кировском и Фрунзенском районах Ярославля. ФОТО Тамара Смирнова

Верхневолжская управляющая компания обслуживает многоквартирные дома в Дзержинском, Кировском и Фрунзенском районах Ярославля. ФОТО Тамара Смирнова

О том, как на жителях многоквартирных домов могут сказаться санкции, нам рассказал директор ЗАО «Верхневолжская управляющая компания» Игорь Суханов.

Санкции и замена поставщиков

- Игорь Васильевич, последствия ухода с российского рынка зарубежных компаний - поставщиков оборудования уже чувствуются?

- С серьезными проблемами мы пока не сталкивались, но тенденция складывается нехорошая. Новые высотные многоквартирные дома, а также дома, проходившие капитальный ремонт, в последние годы были во многом «подсажены» на импортное оборудование, это касается автоматического управления различными системами, энергосбережения, водоснабжения, лифтов и т.д.

В первую очередь с нашими предприятиями работали западноевропейские поставщики, их представительства в России. Например, много насосного оборудования поставляла датская компания Grundfos, а в сфере погодозависимой автоматики значимую позицию занимала фирма Danfoss - тоже датская. Сейчас они ушли с рынка, поэтому такого оборудования и комплектующих к нему в России физически в продаже нет. Итак, поставки прекращены, склады опустели. Закупки через третьи страны возможны, и мы выстраиваем такие схемы, но они сложнее и затратнее. А главное - логистика, сроки поставок. Раньше мы понимали, что можем получить нужное оборудование или запчасти в течение 1-2 недель, а теперь сроки поставок составляют 4-6 месяцев, да и то без гарантии.

- Насколько важно такое оборудование?

- Например, высотные дома требуют наличия мощных насосов, чтобы обеспечивать подачу воды, тепла. Это действительно важное оборудование, без него дом не может нормально функционировать.

- Может ли заместить исчезнувший «недружественный» импорт вездесущий Китай?

- В Китае есть производство не по всем линейкам нужной в России продукции. Вдобавок, если на доме стоит, например, оборудование Danfoss, то при поломке может возникнуть ситуация, когда менять придется не отдельные комплектующие, а всю систему - иначе она не заработает. Риски несовместимости комплектующих разных производителей существуют.

- А отечественные производители?

- В принципе отечественные производители есть, но они были «заточены» на производство продукции для крупных промышленных объектов, а не нужд ЖКХ. По всей видимости, им придется перестраивать свои производственные процессы, осваивать выпуск новых изделий.

Директор ЗАО «Верхневолжская управляющая компания» Игорь Суханов. ФОТО Тамара Смирнова

Директор ЗАО «Верхневолжская управляющая компания» Игорь Суханов. ФОТО Тамара Смирнова

А если посчитать?

- Изменились и цены?

- Безусловно. Они выросли в разы. Например, раньше контроллер для управления домом стоил 20 тысяч рублей, а теперь - 50 тысяч. При этом плата, которую мы получаем от собственников квартир, в таких объемах не выросла. Между тем не купить для замены контроллер или насос просто невозможно, иначе вся жизнь в многоквартирном доме встанет. Эти проблемы УК будут решать, но в итоге могут хуже выполняться другие услуги.

- Что важно понимать жителям, оценивающим работу своих управляющих компаний?

- Плата за содержание жилья - это своего рода абонентская плата, за счет которой управляющая компания готовит дом к зиме и устраняет текущие локальные проблемы. Все остальное требует дополнительного финансирования. И нужно понимать, какова стоимость этих работ.

Например, после того как ОДН стали оплачивать не УК, а собственники квартир, к нам пошли люди, чтобы мы установили им энергосберегающие светильники. И зачастую их удивляет, что в УК им предлагают профинансировать эту установку. Но как же иначе? Ведь такие работы не входят в условия нашего договора.

Жаль, но мы очень часто сталкиваемся с непониманием того, что УК может выполнить только те работы, которые ей оплачивают собственники жилья, иных источников финансирования у нас нет. Если в течение года с дома приходит 200 тысяч рублей, то невозможно обеспечить его обслуживание на 2 миллиона. Я всегда объясняю: обслуживание дома - то же самое, что и обслуживание автомашины в автосервисе. Если у тебя есть деньги - тебе ее отремонтируют. Если денег нет - этого не произойдет.

- Бывает ли, что жители вместе с вами начинают разбираться в экономике обслуживания своих домов?

- Конечно, такое случается. И нередко они совершенно иначе оценивают ситуацию, посмотрев на нее через призму своего личного интереса. Например, недавно мы принимали на обслуживание дом. Одна из жительниц была недовольна уборкой и предложила сама ее делать. Более качественно, попросив за это 20 тысяч рублей в месяц. А условия договора предполагают, что на оплату труда уборщицы в соответствии с тарифом весь дом направляет 8 тысяч рублей в месяц. Мы предложили активистке обсудить с соседями вопрос повышения платы. Но на этом все и закончилось: никто не хочет платить больше.

Подводя итог, скажу: больше всего дом нужен тем, кому принадлежат квартиры. Если вы собственники, то определите приоритеты, просчитайте, что и когда нужно сделать, сколько это будет стоить. К сожалению, такой подход - большая редкость. Сложно договариваться, когда речь идет о личных финансах. Как правило, на своих общих собраниях люди к единому мнению не приходят.

О контроле и ответственности

- Игорь Васильевич, какие изменения для ЖКХ вы считали бы позитивными?

- Законодательство России не предусматривает двойной ответственности за одно и то же нарушение. Но вот в ситуации с Кодексом об административных правонарушениях такое допускается: часто штраф за нарушение выписывается и на УК - как юридическое лицо, и на ее директора - как лицо должностное. Причем размеры штрафов очень велики. Представьте, что такое для УК, обслуживающей дома в каком-нибудь поселке городского типа, хотя бы раз заплатить штраф в 250 тысяч рублей, а для ее директора - 25 тысяч? Как им дальше существовать, да еще работать, исполнять свои обязанности? А ведь поводом для такого наказания может стать и разбитое стекло, и неубранная бумажка во дворе… Возможно, люди, принимающие законы, просто не знают, каковы доходы их сограждан в провинции.

Конечно, наказывать нерадивых нужно. Но ведь и здравый смысл необходимо иметь, чтобы не выплескивать вместе с грязной водой ребенка.

В то же время на УК накладывают все больше обязанностей - например, ведение информации в ГИС ЖКХ (государственная информационная система), электронные квитанции и чеки, электронные финансовые документы… Вновь появились идеи об объединении счетов в единый документ, с чем раньше успешно боролись. В общем, все больше функций, а их исполнение мы оплачиваем из имеющихся денег. И чем больше таких расходов возникает, тем меньше остается средств на обслуживание домов. Хочется, чтобы такая практика имела пределы.

О человеческом «Спасибо!»

- Что накануне профессионального праздника вы можете сказать о своих коллегах по Верхневолжской управляющей компании, о жителях домов?

- У нас замечательный коллектив, мы достаточно дружны. Это важно, ведь на работе мы проводим большую часть своей жизни.

Искренне желаю своим коллегам здоровья и благополучия. А еще - почаще слышать в свой адрес слово «спасибо». Иногда им очень не хватает простой человеческой благодарности. Почему-то работников сферы ЖКХ не принято благодарить, а напрасно, ведь они трудятся для жителей каждый день. В любую погоду и даже время суток. За очень скромную зарплату.

Конечно, хочу поблагодарить за совместную работу и активных представителей многоквартирных домов. Ярким примером человека эрудированного, настойчивого и ответственного для меня уже много лет является Илья Катанов, председатель совета дома №19/13 на Волжской набережной. Великолепно понимает проблематику ЖКХ, давно в этой теме, инициативен, эффективно занимается свои домом и помогает соседним. Понятно объясняет достаточно сложные вещи, ему доверяют соседи. Если бы в каждом доме или хотя бы микрорайоне были такие люди, стало бы намного лучше работать!

Общество: ИСПЫТАНО НА СЕБЕ