ЖКХ: проблемы и задачи

Верхневолжская управляющая компания обслуживает многоквартирные дома в Дзержинском, Кировском и Фрунзенском районах Ярославля. ФОТО Тамара Смирнова

О том, как на жителях многоквартирных домов могут сказаться санкции, нам рассказал директор ЗАО «Верхневолжская управляющая компания» Игорь Суханов.

Санкции и замена поставщиков

- Игорь Васильевич, последствия ухода с российского рынка зарубежных компаний - поставщиков оборудования уже чувствуются?

- С серьезными проблемами мы пока не сталкивались, но тенденция складывается нехорошая. Новые высотные многоквартирные дома, а также дома, проходившие капитальный ремонт, в последние годы были во многом «подсажены» на импортное оборудование, это касается автоматического управления различными системами, энергосбережения, водоснабжения, лифтов и т.д.

В первую очередь с нашими предприятиями работали западноевропейские поставщики, их представительства в России. Например, много насосного оборудования поставляла датская компания Grundfos, а в сфере погодозависимой автоматики значимую позицию занимала фирма Danfoss - тоже датская. Сейчас они ушли с рынка, поэтому такого оборудования и комплектующих к нему в России физически в продаже нет. Итак, поставки прекращены, склады опустели. Закупки через третьи страны возможны, и мы выстраиваем такие схемы, но они сложнее и затратнее. А главное - логистика, сроки поставок. Раньше мы понимали, что можем получить нужное оборудование или запчасти в течение 1-2 недель, а теперь сроки поставок составляют 4-6 месяцев, да и то без гарантии.

- Насколько важно такое оборудование?

- Например, высотные дома требуют наличия мощных насосов, чтобы обеспечивать подачу воды, тепла. Это действительно важное оборудование, без него дом не может нормально функционировать.

- Может ли заместить исчезнувший «недружественный» импорт вездесущий Китай?

- В Китае есть производство не по всем линейкам нужной в России продукции. Вдобавок, если на доме стоит, например, оборудование Danfoss, то при поломке может возникнуть ситуация, когда менять придется не отдельные комплектующие, а всю систему - иначе она не заработает. Риски несовместимости комплектующих разных производителей существуют.

- А отечественные производители?

- В принципе отечественные производители есть, но они были «заточены» на производство продукции для крупных промышленных объектов, а не нужд ЖКХ. По всей видимости, им придется перестраивать свои производственные процессы, осваивать выпуск новых изделий.

Директор ЗАО «Верхневолжская управляющая компания» Игорь Суханов. ФОТО Тамара Смирнова

А если посчитать?

- Изменились и цены?

- Безусловно. Они выросли в разы. Например, раньше контроллер для управления домом стоил 20 тысяч рублей, а теперь - 50 тысяч. При этом плата, которую мы получаем от собственников квартир, в таких объемах не выросла. Между тем не купить для замены контроллер или насос просто невозможно, иначе вся жизнь в многоквартирном доме встанет. Эти проблемы УК будут решать, но в итоге могут хуже выполняться другие услуги.

- Что важно понимать жителям, оценивающим работу своих управляющих компаний?

- Плата за содержание жилья - это своего рода абонентская плата, за счет которой управляющая компания готовит дом к зиме и устраняет текущие локальные проблемы. Все остальное требует дополнительного финансирования. И нужно понимать, какова стоимость этих работ.

Например, после того как ОДН стали оплачивать не УК, а собственники квартир, к нам пошли люди, чтобы мы установили им энергосберегающие светильники. И зачастую их удивляет, что в УК им предлагают профинансировать эту установку. Но как же иначе? Ведь такие работы не входят в условия нашего договора.

Жаль, но мы очень часто сталкиваемся с непониманием того, что УК может выполнить только те работы, которые ей оплачивают собственники жилья, иных источников финансирования у нас нет. Если в течение года с дома приходит 200 тысяч рублей, то невозможно обеспечить его обслуживание на 2 миллиона. Я всегда объясняю: обслуживание дома - то же самое, что и обслуживание автомашины в автосервисе. Если у тебя есть деньги - тебе ее отремонтируют. Если денег нет - этого не произойдет.

- Бывает ли, что жители вместе с вами начинают разбираться в экономике обслуживания своих домов?

- Конечно, такое случается. И нередко они совершенно иначе оценивают ситуацию, посмотрев на нее через призму своего личного интереса. Например, недавно мы принимали на обслуживание дом. Одна из жительниц была недовольна уборкой и предложила сама ее делать. Более качественно, попросив за это 20 тысяч рублей в месяц. А условия договора предполагают, что на оплату труда уборщицы в соответствии с тарифом весь дом направляет 8 тысяч рублей в месяц. Мы предложили активистке обсудить с соседями вопрос повышения платы. Но на этом все и закончилось: никто не хочет платить больше.

Подводя итог, скажу: больше всего дом нужен тем, кому принадлежат квартиры. Если вы собственники, то определите приоритеты, просчитайте, что и когда нужно сделать, сколько это будет стоить. К сожалению, такой подход - большая редкость. Сложно договариваться, когда речь идет о личных финансах. Как правило, на своих общих собраниях люди к единому мнению не приходят.

О контроле и ответственности

- Игорь Васильевич, какие изменения для ЖКХ вы считали бы позитивными?

- Законодательство России не предусматривает двойной ответственности за одно и то же нарушение. Но вот в ситуации с Кодексом об административных правонарушениях такое допускается: часто штраф за нарушение выписывается и на УК - как юридическое лицо, и на ее директора - как лицо должностное. Причем размеры штрафов очень велики. Представьте, что такое для УК, обслуживающей дома в каком-нибудь поселке городского типа, хотя бы раз заплатить штраф в 250 тысяч рублей, а для ее директора - 25 тысяч? Как им дальше существовать, да еще работать, исполнять свои обязанности? А ведь поводом для такого наказания может стать и разбитое стекло, и неубранная бумажка во дворе… Возможно, люди, принимающие законы, просто не знают, каковы доходы их сограждан в провинции.

Конечно, наказывать нерадивых нужно. Но ведь и здравый смысл необходимо иметь, чтобы не выплескивать вместе с грязной водой ребенка.

В то же время на УК накладывают все больше обязанностей - например, ведение информации в ГИС ЖКХ (государственная информационная система), электронные квитанции и чеки, электронные финансовые документы… Вновь появились идеи об объединении счетов в единый документ, с чем раньше успешно боролись. В общем, все больше функций, а их исполнение мы оплачиваем из имеющихся денег. И чем больше таких расходов возникает, тем меньше остается средств на обслуживание домов. Хочется, чтобы такая практика имела пределы.

О человеческом «Спасибо!»

- Что накануне профессионального праздника вы можете сказать о своих коллегах по Верхневолжской управляющей компании, о жителях домов?

- У нас замечательный коллектив, мы достаточно дружны. Это важно, ведь на работе мы проводим большую часть своей жизни.

Искренне желаю своим коллегам здоровья и благополучия. А еще - почаще слышать в свой адрес слово «спасибо». Иногда им очень не хватает простой человеческой благодарности. Почему-то работников сферы ЖКХ не принято благодарить, а напрасно, ведь они трудятся для жителей каждый день. В любую погоду и даже время суток. За очень скромную зарплату.

Конечно, хочу поблагодарить за совместную работу и активных представителей многоквартирных домов. Ярким примером человека эрудированного, настойчивого и ответственного для меня уже много лет является Илья Катанов, председатель совета дома №19/13 на Волжской набережной. Великолепно понимает проблематику ЖКХ, давно в этой теме, инициативен, эффективно занимается свои домом и помогает соседним. Понятно объясняет достаточно сложные вещи, ему доверяют соседи. Если бы в каждом доме или хотя бы микрорайоне были такие люди, стало бы намного лучше работать!