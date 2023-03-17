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Общество17 марта 2023 6:20

В Ярославле при столкновении двух автобусов и двух легковушек пострадали 12 человек

Крупная авария произошла на Московском проспекте
Полина Вачнадзе
Авария произошла вечером 16 марта.

Авария произошла вечером 16 марта.

Фото: УМВД по Ярославской области

Вечером 16 марта у дома №1 на Московском проспекте произошла авария: столкнулись два автобуса и два легковых автомобиля.

Столкнулись два автобуса и два автомобиля.

Столкнулись два автобуса и два автомобиля.

Фото: УМВД по Ярославской области

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, ПАЗ врезался в автобус «Мерседес», который ехал в попутном направлении. От удара автобус въехал в «Мицубиши Аутлендер», а тот в свою очередь столкнулся с «Мицубиши Лансер».

- С места аварии в больницы были доставлены пять пострадавших, позже за медицинской помощью обратились еще семь человек, - сообщили о пострадавших в УМВД.

Происшествия: ДТП