"Чихачевским старцем" из Ивановской области заинтересовался глава Следственного комитета

Псевдорелигиозной общиной, которая действует в деревне Чихачево Ивановской области заинтересовался глава Следственного комитета России. ФОТО: группа ВКонтакте

Псевдорелигиозной общиной, которая действует в деревне Чихачево Ивановской области заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. На одном из федеральных каналов вышел сюжет, в котором рассказывается о жизни этой организации: ее членах, в том числе и детях, живущих в антисанитарных условиях и лишенных возможности обратиться за медицинской помощью, о последователях, переписавших свое имущество на руководителя движения.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области в настоящее время расследуется уголовное дело по факту создания религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, - сообщает пресс-служба СКР.

Глава общины - бывший схиархимандрит Ионникий, лишенный священного сана в сентябре 2021 года по решению Высшего общецерковного суда РПЦ. Его признали виновным в нарушении священности присяги и монашеских обетов. Став просто Иваном Ефименко, он продолжил свою деятельность, но в ином русле. И этим направлением заинтересовались уже правоохранительные органы.

- Председатель СК России поручил и.о.руководителя СУ СК России по Ивановской области Константину Василевичу доложить о принятых процессуальных решениях по заявлениям о деятельности псевдорелигиозной организации, - говорится в сообщении Следственного комитета.