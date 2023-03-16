Правительство Ярославской области: дети участников СВО смогут заниматься самбо бесплатно

Многие ребята захотели тренироваться на постоянной основе. Фото: Правительство Ярославской области

В рамках работы губернатора области Михаила Евраева по поддержке детей участников СВО Ярославское региональное отделение Всероссийской федерации самбо предложило сделать занятия для ребят из семей участников СВО по самбо бесплатными во всех залах региона. Так спортсмены поддержали иницативу губернатора Михаила Евраева, благодаря которому дети военнослужащих в феврале смогли принять участие в мастер-классах победителей и призеров мировых турниров по этому виду спорта.

– Наша инициатива с бесплатными мастер-классами по самбо для детей участников СВО к 23 февраля получила хорошее продолжение, – отметил в своем официальном телеграм-канале Михаил Евраев. – Многие ребята захотели тренироваться на постоянной основе. И областная федерация самбо вышла с предложением сделать для них безвозмездными и регулярные занятия. Это нужная, важная и полезная мера поддержки. Ребята смогут заниматься нашим, отечественным видом борьбы, развиваться физически, учиться навыкам самообороны без лишней нагрузки для семейного бюджета. Благодарю наших самбистов за вклад в систему поддержки семей участников СВО и хороший пример личной вовлеченности в общее дело.

Почти 20 ребят из семей участников СВО уже изъявили желание тренироваться на регулярной основе, сообщило правительство области.

– Это наша позиция и наш посильный вклад в общую систему поддержки семей участников СВО, – доложил о поддержке инициативы губернатора председатель регионального отделения Всероссийской федерации самбо Ибрагим Аджиева. – Очень надеюсь, что и другие федерации тоже поддержат такую добрую инициативу.

Следует отметить, что федеральный проект «Самбо в школу» в Ярославской области, реализуемый на территории региона областным правительством, стартовал в 2021 году, и к нему уже присоединились 11 школ Ярославля, Рыбинска и Тутаева.