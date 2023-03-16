Движение на трассе Кострома-Волгореченск перекроют ночью 17 марта

17 марта перекроют движение на участке трассы Кострома-Волгореченск. ФОТО: ФКУ «Упрдор «Холмогоры»

17 марта временно перекроют движение по путепроводу через железную дорогу на трассе Кострома-Волгореченск. С 1:00 до 5 утра здесь будут проводиться работы по устранению дефектов дорожного полотна.

- Подрядная организация укрепит земляную насыпь, на мостовом полотне уложат слой литой асфальтобетонной смеси, - сообщили в ФКУ «Упрдор «Холмогоры».

Водители могут объехать закрытый участок дороги через Нерехту.