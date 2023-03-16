В Ивановской области преступники отпилили у трупа ноги, чтобы поместить тело в яму

Тело мужчины с отпиленными ногами нашли в яме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ивановском районном суде будет рассматриваться уголовное дело, возбужденное в отношении троих жителей Кохмы. Двоих мужчин обвиняют в причинении тяжкого вреда, повлекшее смерть человека, третьего – в укрывательстве особо тяжкого преступления.

В ноябре прошлого года в Кохме нашли труп мужчины с отпиленными ногами. Тело лежало в небольшой яме.

- По версии следствия двое подсудимых распивали спиртные напитки совместно с потерпевшим. Произошел словесный конфликт на бытовой почве, в результате которого они нанесли потерпевшему по очереди не менее 12 ударов руками и ногами. От причиненных повреждений мужчина скончался на месте. Далее обвиняемые при помощи своему знакомого решили скрыть труп – уложили его в заранее выкопанную яму, предварительно отпилив ноги, поскольку они в яму не помещались, - сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.

Подробные обстоятельства совершения преступления будет устанавливать суд.