Правительство Ярославской области: эксперты обсудили модернизацию транспортной системы региона

Заместитель председателя регионального правительства Максим Авдеев: - Нам крайне важно вести диалог с жителями, получать обратную связь, вместе обсуждать проблемные и волнующие вопросы. Фото: Правительство Ярославской области

Тему обсудили на круглом столе, проведенном по инициативе правительства региона, с участием представителей Министерства транспорта РФ, правительства области, специалистов по пассажирским перевозкам, депутатов, общественников, СМИ.

– Нам крайне важно вести диалог с жителями, получать обратную связь, вместе обсуждать проблемные и волнующие вопросы. Благодарю всех, кто нашел возможность сегодня быть с нами и участвовать в детальном и открытом разговоре, – сказал в своем приветственном слове первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Общественный транспорт – социальная сфера, и ее модернизация вызывает оживленную дискуссию. Ее осложняют два фактора: незнание и предвзятость. Надеемся, что в том числе по итогам сегодняшнего мероприятия мы эти факторы снимем.

Концепцию преобразований в сфере общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе представила директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных.

Она сделала особый акцент на том, что в рамках модернизации маршрутная сеть и нумерация автобусов сохранены. Кроме того, вводятся дополнительные маршруты по регулируемым тарифам, необходимые для сохранения единства тарифной политики и повышения доступности транспортных услуг для всех категорий граждан. Будут введены дополнительные маршруты в праздничные дни, в том числе хоккейные маршруты со специальным индексом нумерации.

Кроме того, как отметила Татьяна Черемных, пассажирам предложат современные, удобные способы оплаты. С 1 апреля сохраняются действующие тарифы, льготы и проездные билеты.

На мероприятии отмечалось, что важная часть работы в рамках модернизации – диалог с жителями. В Ярославской области это сотрудничество при контроле правительства области уже идет. Вместе с жителями специалисты транспортной отрасли прорабатывают ключевые замечания, замеряют пассажиропотоки на ряде маршрутов. При необходимости будут приняты корректирующие решения, чтобы избежать рисков при запуске новой системы.

Большинство участников круглого стола отметили, что модернизация общественного транспорта Ярославлю и Ярославскому району необходима. В том числе – в связи с многочисленными жалобами со стороны горожан. Участники дискуссии подчеркнули необходимость выстраивания оптимальной системы взаимоотношений между правительством региона, его структурами и другими органами власти, перевозчиками и гражданами.