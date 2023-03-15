В Иванове произошло обрушение во время строительства Дворца водных видов спорта

В Иванове во время строительства Дворца водных видов спорта обрушилось каркасное вспомогательное сооружение. ФОТО: страница Станислава Воскресенского ВКонтакте

В Иванове во время строительства Дворца водных видов спорта обрушилось каркасное вспомогательное сооружение. ЧП произошло 6 марта, но известно о нем стало только 15 числа.

Тяжелую травму получил один из рабочих – он до сих пор находится в больнице. Пострадали еще два человека, но, как пояснили в региональном СКР, опасного для жизни травмирования им удалось избежать.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ». Устанавливаются обстоятельства произошедшего, лица, ответственные за обеспечение надлежащего технического состояния здания, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По одной из версий, каркас обрушился из-за большого количества снега, скопившегося на нем.