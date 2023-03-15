Михаил Евраев поручил провести полную инвентаризацию объектов здравоохранения в Ярославской области

Михаил Евраев: - Намерены привлекать врачей из других регионов, в первую очередь за счет предоставления жилья в собственность. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев поручил провести полную инвентаризацию объектов здравоохранения в регионе и на основе полученных данных приступить к ремонту больниц за счет областных средств.

– По программе модернизации первичного звена мы активно приводим в порядок поликлиники, но стационары больниц остаются в стороне, – отметил Михаил Евраев. – Давайте сделаем полную инвентаризацию объектов здравоохранения, где ремонт требуется в первоочередном порядке, и постепенно за счет областных средств начнем эту работу. И, кроме того, сейчас обсуждаем возможности для расширения программы по поддержке медицинских специалистов для их привлечения не только в сельскую местность, но и в города. Будем донастраивать механизмы. Намерены привлекать врачей из других регионов, в первую очередь за счет предоставления жилья в собственность.

По программе модернизации первичного звена здравоохранения при контроле правительства области ремонты пройдут в 104 медучреждениях региона, еще более чем в 150 – в 2024 – 2025 годах.

В поликлинике №2, относящейся к Рыбинской городской больнице №1, губернатор оценил работы, выполненные по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

– В поликлиники при первой больнице уже поступило пять единиц оборудования для проведения углубленной диспансеризации населения, которое планировали закупить только в этом году, – сообщил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский. – Еще 19 единиц будет приобретено за счет лимитов следующего года по программе модернизации и поступит до конца декабря. А в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в больницу в ближайшие месяцы привезут новый томограф.