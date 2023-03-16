Новые люди: ярославцам нужна возможность оценивать чиновников через «Госуслуги»

Алексей Нечаев. Фото: Партия «Новые люди».

Поучаствовать в таком опросе сможет каждый житель. Причем его мнение может оказаться решающим: низкая оценка со стороны людей станет основанием для отставки. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от партии «Новые люди».

- Людям оставляют все меньше возможностей показывать свое отношение к власти. Одной из таких возможностей были прямые выборы мэров, но в большинстве российских городов их отменили. Например, недавно право выбирать главу города отобрали и у Новосибирска. Мы были против, потому что без обратной связи система не может работать адекватно: многие чиновники на местах забывают, что их главный работодатель - сами жители. Поэтому мы предлагаем дать людям возможность оценивать работу мэров и депутатов через «Госуслуги», без лишней бюрократии и сложностей, - рассказывает один из авторов законопроекта, лидер Новых людей Алексей Нечаев.

Он пояснил, что выборы депутатов и губернатора обычно проходят раз в 5 лет. За это время отношение к тому или иному народному избраннику может кардинально поменяться. Да и сами кандидаты во время предвыборной кампании порой проявляют гораздо большую активность, чем потом.

Фото: Партия «Новые люди».

А вот оценку работе на «Госуслугах» можно будет давать каждый год. Картина получится более детальной. В итоге каждый представитель власти будет получать от людей обратную связь, которая поможет вносить коррективы в его деятельность. Если же он этого не сделает, то может распрощаться с должностью.

Еще одним плюсом станет то, что опрос на «Госуслугах» не потребует дополнительных трат из бюджета. Площадка уже сейчас позволяет проводить электронные опросы разного масштаба.

- Стабильно низкая оценка деятельности чиновника может стать причиной для отставки. На начальном этапе мы предлагаем достаточно простую шкалу оценок. Но в будущем эти параметры можно расширить и создать настоящую экосистему прямой демократии, - говорит Алексей Нечаев.