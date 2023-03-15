В Костромской области мать избила дочь за просьбу прекратить запой

В Костромской области пьяная мать избила ребенка за просьбу прекратить запои. Фото: Евгений Тимофеев

В отношении жительницы Галича Костромской области возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В полицию обратилась учительница, которая случайно узнала, что одна из ее учениц несколько дней назад переехала от матери к отцу. Сотрудники ПДН выехали по новому месту жительства подростка и увидели на лице девочки синяки.

Выяснилось, что так «постаралась» ее мама. Женщина начала злоупотреблять алкоголем, срывать злость на ребенке, периодически выгонять ее из дома. А избила за то, что девочка попросила прекратить запои.

Остановить разъяренную женщину сумел ее муж, отчим школьницу. После инцидента девочка собрала вещи и ушла жить к отцу.

Расследование уголовного дела продолжается.