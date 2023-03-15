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Кострома 15 марта 2023 13:26

В Костромской области 16 и 17 марта будут принимать посылки для бойцов 348 мотострелкового полка

Пункты сбора откроются во всех муниципальных образованиях региона
Полина Вачнадзе
В Костромской области собирают посылки для бойцов на СВО. ФОТО: администрация Костромской области

В Костромской области собирают посылки для бойцов на СВО. ФОТО: администрация Костромской области

16 и 17 марта во всех районах Костромской области откроются пункты сбора гуманитарной помощи для военнослужащих 348 мотострелкового полка. Пункты будут работать с 9 утра и до пяти часов вечера.

Принять участие в этой акции могут и родственники бойцов, и жители региона, которые хотят порадовать защитников Родины.

Организаторы озвучили правила, по которым нужно собирать посылку. В первую очередь, ее вес не должен превышать 10 килограммов, а параметры 60х40х40 сантиметров. Запрещено передавать алкоголь, деньги, смартфоны и другие гаджеты, товары в стекле, легковоспламеняющиеся вещества. Требуются теплые вещи, продукты с длительным сроком хранения, лекарства. Заранее запаковывать посылку не нужно, перед тем, как принять, ее проверят.

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