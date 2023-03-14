Михаил Евраев: «Нужно минимизировать ямочный ремонт и перейти к ремонту крупных участков»

Михаил Евраев: - Тройной контроль будет по каждому объекту, чтобы каждый рубль тратить эффективно. Фото: Правительство Ярославской области

Новые подходы при организации ремонта на дорогах межмуниципального и местного значения обсудили участники оперативного совещания под руководством губернатора Михаила Евраева.

– В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» нам предстоит отремонтировать порядка 200 километров дорог региональной и муниципальной собственности, а за счет лимитов 2024 года – привести в порядок еще более 100 километров дорог, – отметил Михаил Евраев. – Около 30 километров региональной сети планируем отремонтировать за счет средств на содержание дорог, заменив изношенные слои асфальтобетонного покрытия. Надо минимизировать ямочный ремонт, это деньги на ветер, и постараться перейти к так называемому карточному ремонту – к восстановлению более крупных участков асфальтобетонного покрытия. При этом если дорога протяженностью 5 километров имеет в плохом состоянии только 2-километровый участок, то ремонтировать будем не всю дорогу, а только этот отрезок. Это принципиальное изменение для всех муниципальных образований.

Все муниципальные и областные трассы проверит «Губернаторский контроль» - проект, инициированный Михаилом Евраевым. Не соответствующие критериям износа будут сняты с финансирования.

– Дороги – дорогое удовольствие, чтобы просто так брать и спускать деньги. Тройной контроль будет по каждому объекту, чтобы каждый рубль тратить эффективно, – сказал Михаил Евраев. – Задача – сделать так, чтобы по области, по городам можно было проехать. Особое внимание уделим ключевым дорогам в районных центрах.

Глава региона призвал глав муниципальных образований обращаться с заявками на ремонт в профильный департамент.

По словам губернатора, самая тяжелая ситуация в дорожной сфере сложилась в Угличе. Правительство области берет вопрос под контроль. Также в числе наиболее проблемных муниципальных образований – Переславль-Залесский и Ростов.

Михаил Евраев почеркнул, что в первую очередь должны быть отремонтированы подъезды к поликлиникам, школам и детским садам, и призвал глав муниципальных образований активно использовать на эти цели лимиты 2024 года.