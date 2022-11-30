Михаил Евраев: «Продолжение программ «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» очень важно для нашего региона и всей России»

Михаил Евраев: – Планируем построить очистные сооружения в Ярославле, Ростове, Переславле-Залесском, Мышкине, Вятском. Готовим большой, серьезный проект по Рыбинску. Фото: Правительство Ярославской области

Об этом глава региона Михаил Евраев сообщил на мероприятии по запуску очистных сооружений в Угличском районе, в котором по видеосвязи принял участие Президент России Владимир Путин.

– Мы рассчитываем, что программа «Оздоровление Волги», в рамках которой был модернизирован комплекс водоочистки в селе Золоторучье, будет продолжена после 2024 года, – сказал Михаил Евраев. – Планы на 2024 год у нас расписаны, но мы бы не хотели на этом останавливаться. Планируем построить очистные сооружения в Ярославле, Ростове, Переславле-Залесском, Мышкине, Вятском. Готовим большой, серьезный проект по Рыбинску.

Губернатор подчеркнул, что из-за сильной изношенности сетей и очистных сооружений нередко возникают аварии в канализационном хозяйстве, а для решения экологических проблем необходимо обеспечение качественной очистки сточных вод на всей территории региона.

Михаил Евраев также отметил необходимость новых очистных сооружений в Данилове, Мышкине, селе Вятском.

– Регионом разработана ПСД по этим объектам, готовы приступить к реализации проектов. Необходимо федеральное финансирование. Сметная стоимость составляет 960 млн рублей, – сообщил Михаил Евраев.

Также остро, подчеркнул губернатор, стоит проблема с модернизацией объектов системы водоснабжения для обеспечения жителей качественной питьевой водой. Необходимо строительство станций водоочистки и обезжелезивания.

– Серьезно работаем по программе «Чистая вода». По ней мы также строим большое количество объектов. В Пошехонье в этом году введена станция водоочистки. Жители очень довольны, отмечают совсем другое качество воды, – добавил Михаил Евраев. – Поэтому видим крайнюю необходимость в продолжении работы в этом направлении.

Правительство области отмечает, что на реконструкцию очистных сооружений в Угличском районе в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», реализуемого под контролем областного правительства, было направлено более 930 млн рублей. Комплекс будет осуществлять обработку стоков из Углича и ближайших к нему населенных пунктов. Производительность обновленных очистных составит 10 тысяч кубометров в сутки, что позволит обеспечить прием стоков в полном объеме даже с учетом перспективного расширения инфраструктуры города.