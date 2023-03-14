Правительство области: Ярославский регион развивает сотрудничество с Запорожской областью

Михаил Евраев: - Мы готовы помогать новому региону интегрироваться в экономику России, делиться опытом, знаниями, практиками. Фото: Правительство Ярославской области

– Новый регион планомерно интегрируется в экономику России, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Мы готовы помогать в этом процессе, делиться опытом, знаниями, практиками. Важно выстроить каналы для турпотока, обмена специалистами. Это позволит усилить ресурс обоих регионов, превратить возможности в проекты.

Меморандум о намерениях по развитию сотрудничества подписан между департаментом инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности Ярославской области и министерством промышленности и энергетики военно-гражданской администрации Запорожской области.

На международной туристической выставке «Интурмаркет» подписано соглашение о сотрудничестве между министерством культуры, спорта и туризма военно-гражданской администрации Запорожской области и департаментом туризма Ярославской области.

– Ярославская область обладает хорошими наработками и в промышленности, и в туризме. Наш опыт, рекомендации и практическое участие помогут новому субъекту выстраивать эффективную работу в этих сферах, – подчеркнул первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.