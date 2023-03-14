В Костроме пристав составлял на бомжа фиктивные протоколы за нецензурную брань в суде

В Костромской области пристав привлекал бомжа к административной ответственности за нарушения, которые тот не совершал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

32-летнего судебного пристава из Костромы на три года отстранили от государственной службы за злоупотребление должностными полномочиями. Было установлено, что с 2018-го по 2021 год мужчина составлял фиктивные протоколы на бомжа, который якобы нарушал общественный порядок в суде. Протоколы подкреплялись объяснениями очевидцев и заявлениями от имени нарушителя о рассмотрении протокола в его отсутствие. В итоге ни в чем не повинный бездомный несколько раз привлекался к административной ответственности.

- Из фальсифицированных документов следовало, что потерпевший, находясь в здании судебных участков мировых судей, неоднократно выражался грубой нецензурной бранью и на замечания судебного пристава не реагировал. Суд посчитал доказанным, что количество фиктивных протоколов влияло на размер премии судебного пристава, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Костромской области.

Свою вину в совершении преступления пристав не признал и до последнего настаивал, что потерпевший и свидетель его оговаривают. Свои доводы он привел в апелляционной жалобе. Но судебная коллегия признала приговор суда законным и обоснованным, и оставила его без изменений.