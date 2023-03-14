В Костромской области из-за снегопада и метели продлили режим повышенной готовности

В ближайшие часы регион накроет непогода Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Костромской области до 9 утра 16 марта продлили режим повышенной готовности. В ближайшие часы регион накроет непогода: усилится юго-западный ветер, его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Также прогнозируется мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров.

Сильный ветер и снег могут стать причиной аварий в системе электроснабжения и ДТП. Водителей просят неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а при возможности – отказаться от личного транспорта.