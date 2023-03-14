Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Кострома 14 марта 2023 14:07

В Костромской области повысят пособие на детей, которые находятся под опекой

Ежемесячная выплата составит 8,5 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
В Костромской области увеличили пособие на содержание детей в опекунских семьях.

В Костромской области увеличили пособие на содержание детей в опекунских семьях.

Фото: Полина Вачнадзе

В Костромской области увеличат пособие, которое ежемесячно выплачивается на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством.

- Администрация региона приняла решение об увеличении размера ежемесячного пособия до 8,5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение Костромской областной Думы. На выплаты опекунам бюджет региона в этом году направит более 135 миллионов рублей, - сообщили в правительстве региона.

Сейчас опекунам и попечителям выплачиваются деньги на содержание 1330 детей. За последние пять лет в семьях оказались 87,4% ребят, оставшихся без родителей. В некоторых районах в семьи устроены все сироты.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ