В Костромской области повысят пособие на детей, которые находятся под опекой

В Костромской области увеличили пособие на содержание детей в опекунских семьях. Фото: Полина Вачнадзе

В Костромской области увеличат пособие, которое ежемесячно выплачивается на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством.

- Администрация региона приняла решение об увеличении размера ежемесячного пособия до 8,5 тысяч рублей. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение Костромской областной Думы. На выплаты опекунам бюджет региона в этом году направит более 135 миллионов рублей, - сообщили в правительстве региона.

Сейчас опекунам и попечителям выплачиваются деньги на содержание 1330 детей. За последние пять лет в семьях оказались 87,4% ребят, оставшихся без родителей. В некоторых районах в семьи устроены все сироты.