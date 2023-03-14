Правительство Ярославской области: регион занял первое место в ЦФО по количеству турпоездок в 2022-м

Ярославия вошла в топ-20 регионов, востребованных для молодежных путешествий. Фото: Правительство Ярославской области

Как сообщает правительство области, ссылаясь на Росстат, регион также занял 8-ю строчку в России, без учета Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

– Туристическая сфера в Ярославской области динамично развивается. По итогам 2022 года количество ночующих туристов превысило 2 млн человек – рост на 35% к 2021 году, – отметил губернатор Михаил Евраев. – Туристы потратили в регионе более 11 млрд рублей. Мы лидеры в ЦФО по росту турпотока. При этом наш потенциал роста гораздо выше. Развиваем транспортную инфраструктуру региона – автомобильное, железнодорожное и авиасообщение, чтобы Ярославль стал точкой входа для путешествий по Золотому кольцу.

В регионе областным правительством ведется серьезная работа по развитию туристической инфраструктуры. В 2022 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который на территории региона реализует областное правительство, Ярославия получила софинансирование в размере 150 млн рублей на строительство 104 быстровозводимых модульных мест размещения.

В 2022 году Ярославия, благодаря работе областного правительства с федеральным центром, вошла в число пилотных регионов по программе развития школьного туризма в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На основе многочисленных положительных отзывов департамент туризма вновь подал заявку на участие в программе, и в этом году в путешествия отправятся уже 8 тысяч школьников 5-9 классов, что почти в два раза с лишним раза больше, чем в прошлом году.

В 2022-м регион при поддержке регионального правительства также прошел конкурсный отбор для участия во всероссийской акселерационной программе «Открытая промышленность». В дальнейшем на этой основе правительством области будет сформирована единая региональная концепция развития промышленного туризма.

Также Ярославская область, благодаря системной работе областного правительства, вошла в топ-20 регионов, востребованных для молодежных путешествий, в рамках федерального конкурса «Маршрут построен» программы «Больше, чем путешествие». В составе команды, которая будет бороться за победу, – представители органов исполнительной власти региона, учреждений молодежной политики, общественных организаций.

Участники туристического рынка при поддержке правительства области предлагают новые яркие программы впечатлений, среди которых – пешеходный маршрут по историческому центру Ярославля с использованием информационных стоек и аудиогида, дегустационные сеты, программы выходного дня в формате «City Pass».