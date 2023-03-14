Жителей Иванова предупредили об усилении ветра

Вечером 14 марта ожидается усиление ветра. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Администрация Иванова предупредила жителей города об очередном разгуле стихии. По прогнозам, вечером 14 марта ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду. По шкале Бофорта такой ветер считается очень крепким.

Непогода продлится до вечера 15 марта.

Жителям Иваново советуют убрать вещи с балконов. Автомобили лучше поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций. Пешеходам также стоит держаться подальше от деревьев, линий электропередач, рекламных щитов.