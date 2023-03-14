Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Иваново14 марта 2023 13:32

Жителей Иванова предупредили об усилении ветра

Порывы будут достигать 18 метров в секунду
Полина Вачнадзе
Вечером 14 марта ожидается усиление ветра.

Вечером 14 марта ожидается усиление ветра.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Администрация Иванова предупредила жителей города об очередном разгуле стихии. По прогнозам, вечером 14 марта ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду. По шкале Бофорта такой ветер считается очень крепким.

Непогода продлится до вечера 15 марта.

Жителям Иваново советуют убрать вещи с балконов. Автомобили лучше поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев, слабо укрепленных конструкций. Пешеходам также стоит держаться подальше от деревьев, линий электропередач, рекламных щитов.

Общество: ВОПРОС ДНЯ