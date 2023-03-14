В Ивановской области пенсионерку чуть не зарубили топором в ее день рождения

Топор у ивановского дебошира изъяли. ФОТО: УМВД по Ивановской области

77-летняя жительница города Юрьевец Ивановской области чуть не погибла в свой день рождения от рук собственного супруга. Во время праздника муж и жена разругались и для того, чтобы успокоить благоверного, пенсионерка вызвала полицию. Но это еще больше разозлило дебошира.

- Он схватил топор, начал замахиваться и заявил, что сейчас ее убьет. Прибывшие на место полицейские задержали агрессивного мужчину и доставили его в отдел для разбирательства, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

В отношении 67-летнего жителя Юрьевца возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». С мужчиной провели воспитательную беседу, топор изъяли.