Знания по истории Ярославля можно получить, слушая подкаст

Алексей Бакуменко – журналист и знаток телеклуба «Что? Где? Когда?». Фото из архива подкаста «Место силы. Золотое кольцо».

В жизни современного человека тяга к получению новых знаний и впечатлений сочетается с постоянной нехваткой времени. Мы гордимся историей страны и родного города, но часто нам абсолютно некогда изучать краеведческую литературу и искать документальные фильмы. Помочь ярославцам с решением этой проблемы взялся Алексей Бакуменко –журналист и знаток телеклуба «Что? Где? Когда?», игрок команды Андрея Козлова. Алексей запустил подкаст «Место силы. Золотое кольцо», в котором знакомит слушателей с историей и культурой городов известного туристического маршрута.

Занял пустующую нишу

Первый сезон подкаста «Место силы. Золотое кольцо» посвящен Ярославской области. Это первый подобный проект, когда передачи по истории Ярославии собраны в единый цикл подкастов. Все лекции доступны слушателям абсолютно бесплатно. А найти их можно в Интернете, на любых платформах для прослушивания подкастов.

- Я «подсел» на исторические подкасты несколько лет назад, - делится с нами Алексей Бакуменко. - И когда переехал в Ярославль, с большим огорчением увидел, что локального подкаста, рассказывающего об истории ярославской, ростовской, владимиро-суздальской, костромской земель нет вообще. Нашел в Интернете единичные выпуски, затрагивающие конкретные темы, но для городов с тысячелетней историей, входящих в Золотое кольцо, - этого мало. Поэтому решил, что нужно сделать свой подкаст - такой, который бы я сам с интересом послушал, если бы до меня его записал кто-то другой.

От иконописцев до колбасных королей

Какие темы освещает подкаст? За три месяца проекта записаны выпуски по XVII столетию, в которых приглашенные эксперты рассказывают о знаменитых купцах, иконописцах и воеводах, оставивших свой след в золотом веке Ярославля. Есть передачи о ярославских князьях и их потомках, об истории герба с медведем, бытовании колоколов на Руси.

В выпуске о героях войны против Наполеона участвовала доктор исторических наук Виктория Марасанова. Причем накануне эфира Алексей специально съездил в Москву, в Музей 1812 года, чтобы найти там экспонаты, связанные с нашим городом.

Один из выпусков посвящен горькой странице истории – штурму Ярославля монголо-татарами в 1238 году. Эта передача записана с гостем из столицы - известным археологом Асей Энговатовой, которая несколько лет вела раскопки в нашем городе и обнаружила массовые захоронения времен нашествия Батыя.

Но не надо думать, что подкаст ограничивается одной седой историей. Например, есть выпуск про ярославского колбасного короля начала XX века Григория Либкена - пионера русского кинематографа. Или про новогодние традиции ярославцев – от Петра I до Леонида Брежнева. Недавно вышла передача про ярославскую авиацию и наших летчиков, защищавших небо родины во время Первой мировой и Великой Отечественной войн.

- Наши гости – это историки, краеведы, искусствоведы, археологи, люди, увлеченные историей Ярославля и те, кто организуют туристические активности в регионе, - рассказывает автор проекта. – Собеседники очень интересные, когда начинают рассказывать, бывает даже сложно вклиниться, чтобы задать свой вопрос. Иногда слушаешь их, раскрыв рот, настолько интересные и малоизвестные исторические детали всплывают.

Источник знаний и вдохновения

Запись подкастов проходит в Центральной библиотеке имени Лермонтова, которая не только предоставляет помещение, но и активно помогает с подбором историко-краеведческих материалов.

- Чем меня поразил Ярославль, когда мы сюда переехали, это, во-первых, обилием краеведческой литературы, которые издают в городе и области, а, во-вторых, здесь очень много людей, увлеченных историей родного края, - считает Алексей Бакуменко. - Мне кажется, Ярославль в этом плане - рекордсмен среди других российских регионов. И когда захожу в библиотеку и начинаю листать краеведческую литературу, чтобы подобрать новую тему для выпуска, часто не знаю, за что хвататься. Поэтому мы обращаемся к нашим слушателям, активнее заходите на страницы подкаста в соцсетях, оставляйте советы, пожелания, о чем бы хотели услышать. Критические отзывы тоже приветствуются. Обратная связь нужна для любого проекта, а мы все еще в начале пути.

- Алексей, а почему подкаст называется «Место силы. Золотое кольцо»?

- Место силы - это источник, откуда человек подпитывается энергией. Таким местом часто является малая родина. Иногда эта связь обрывается, человек забывает о своем происхождении, но стоит лишь на миг вернуться туда, где ты провел детство, и все вспыхивает с новой силой, с новой энергией! Наша команда хочет, чтобы подкаст послужил таким источником знаний и вдохновения для людей, которые любят свою малую родину и стремятся больше о ней знать. Мы призываем путешествовать в прошлое вместе с нами!

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дмитрий Полознев, историк:

- У Алексея Бакуменко хорошая собственная подготовка и знание материала... Авторы тоже подобраны знающие. Конечно, слушаю далеко не все, а то, что мне интереснее и ближе. И - не побоюсь этого слова - просвещаюсь, хотя и сам знаю немало и даже был одним из интервьюируемых.Очень интересный, полезный проект.

Наталья Семисынова, слушатель:

- Для меня изучение истории любимого города - новый и интересный этап в жизни. Благодарю редакцию подкастаза эти путешествия в прошлое. За потрясающих гостей и мегаувлекательные интервью.

Наталья Слободянюк, экскурсовод:

- Мне как-то дети недавно сказали: «Мама, ты представляешь, как тебе повезло - ты можешь сидеть дома и бесплатно слушать такие лекции». Спасибо.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Алексей Александрович Бакуменко - почти 25 лет в журналистике, восемь из них - был редактором мурманского филиала газеты «Комсомольская правда». За поисковую работу награжден грамотой Союза журналистов России, за краеведческую – дипломами губернатора.

Играет в телеклубе «Что? Где? Когда?» на Первом канале, дважды становился финалистом года (2021, 2022), обладатель Хрустального атома.

С переездом в Ярославль запустил историко-краеведческий подкаст «Место силы. Золотое кольцо».