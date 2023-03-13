В Ярославле пройдет историческая реконструкция «Первый бал Наташи Ростовой»

Гости бала смогут увидеть героев романа «Война и мир». ФОТО: БАЛ-2023

15 марта в Ярославле пройдет литературно-историческая реконструкция «Первый бал Наташи Ростовой». Погрузиться в атмосферу 19 века смогут все желающие, причем бесплатно. Условие только одно – чтобы попасть на бал, участники должны быть одеты в костюмы, соответствующие эпохе.

Проект поддержан Президентским фондом и направлен на продвижение традиционных ценностей.

- Зимний сезон в императорской России был сезоном балов. Эта традиция вместе со всей бальной культурой была утрачена. Однако сейчас интерес к бальному движению возрождается, как и интерес к историческому наследию в целом. Красота, масштабность, любовь в родине, продемонстрированная через историческую ситуацию, будет способствовать развитию правильного отношения людей к своей стране в целом, - говорит директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

Реконструкция «Первый бал Наташи Ростовой» погрузит участников в атмосферу начала 19 века – преддверие Отечественной войны 1812 года. Гости бала смогут увидеть героев романа «Война и мир», игры и танцы той эпохи. Также участников ждут мастер-классы по танцу и бальному этикету, профессиональные фотографии и угощения.

Бал пройдет в ресторанно-гостиничном комплексе «Корона». Необходимо пройти предварительную регистрацию, заполнив анкету.