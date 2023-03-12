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Происшествия12 марта 2023 9:30

В Ярославской области на трассе М-8 в ДТП погиб пассажир иномарки

Машин упала в кювет, врезалась в дерево и загорелась
Анастасия ГОЛУБЕВА
Машина полностью сгорела

Машина полностью сгорела

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области сегодня, 12 марта, ночью на трассе М-8 произошло страшное ДТП. Примерно в 01:40 ввтомобиль «Рено Логан» вылетел с дороги, упал в кювет, врезался после этого в дерево и загорелся. Машина сгорела полностью.

Погиб пассажир иномарки, 52-летний водитель госпитализирован.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

ДТППроисшествия: ДТП