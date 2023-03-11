В Ярославском районе на окружной дороге в серьезной аварии погиб мужчина

В аварии погиб водитель легковушки. ФОТО: Любовь Балашева

В Ярославском районе на окружной дороге сегодня, 11 марта, примерно в 16 часов произошло серьезное ДТП. Столкнулись легковушка «ВАЗ-2106» и «Газель» – у обеих машин полностью смяты передние бамперы. Можно сказать, что от силы удара они превратились в груду железа.

К сожалению, эта авария привела к трагедии.

Выясняются обстоятельства произошедшего. ФОТО: скрин из видео группы "Жесть Ярославль" ВКонтакте

- По предварительной информации в результате ДТП водитель-мужчина автомобиля «ВАЗ» погиб на месте ДТП, водитель-мужчина автомобиля «Газель» доставлен в больницу. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.