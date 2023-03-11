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Общество11 марта 2023 7:30

Прокуратура Ярославской области проверит информацию о снижении зарплат в больнице №3

Врачи рассказали о своей проблеме в соцсетях
Анастасия ГОЛУБЕВА
Некоторым врачам было начислено в два раза меньше

Некоторым врачам было начислено в два раза меньше

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле врачи клинической больницы №3 пожаловались на резкое снижение зарплат. Некоторым из них начислили в два раза меньше, чем раньше. Об этом медики рассказали в соцсетях.

Прокуратура региона начала собственную проверку для того, чтобы разобраться в ситуации.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об оплате труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил ситуацию на контроль, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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