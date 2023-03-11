Прокуратура Ярославской области проверит информацию о снижении зарплат в больнице №3

Некоторым врачам было начислено в два раза меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле врачи клинической больницы №3 пожаловались на резкое снижение зарплат. Некоторым из них начислили в два раза меньше, чем раньше. Об этом медики рассказали в соцсетях.

Прокуратура региона начала собственную проверку для того, чтобы разобраться в ситуации.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об оплате труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил ситуацию на контроль, - сообщили в пресс-службе ведомства.