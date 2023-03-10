В Ярославской области бабушка с дедушкой заплатят внуку тысячу рублей за мат в его присутствии

Внук записывал общение со своими родственниками на телефон Фото: Даниил ОПАРИН

В Ярославской области суд разбирался с не совсем обычной ситуацией – подросток взыскал компенсацию со своих бабушки и дедушки.

В 2021 году к 16-летнему внуку несколько раз приезжали бабушка с дедушкой. Отношения между поколениями сложились натянутые, и родственники часто позволяли себе материться. Поначалу мальчику никто не верил, и он записал их общение на телефон. Отец ребенка, узнав о происходящем, обратился в суд и просил взыскать с каждого пенсионера по 2000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

- Суд установил, что бабушка с дедушкой допустили использование нецензурных выражений в присутствии несовершеннолетнего: «тебе до меня еще …(выражение крайнего возмущения) сколько», «так отпуск …(выражение крайнего возмущения) раз в году». Высказывания не были направлены на умаление чести и достоинства несовершеннолетнего, поскольку не содержали оценки его личности, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. - Однако использование нецензурных выражений в разговоре с несовершеннолетним недопустимо, это отражается на его душевном спокойствии, служит отрицательным примером общения родственников между собой, подрыву нормальных семейных взаимоотношений.

Было решено, что бабушка и дедушка должны заплатить внуку по 500 рублей. Суд посчитал, что такой суммы достаточно для того, чтобы подобный инцидент не повторился, а взыскание большей компенсации может окончательно испортить отношения в семье. Также учитывался тот факт, что внук, который жаловался на своих пожилых родственников, относился к ним без уважения и провоцировал их на такое поведение.