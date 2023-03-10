В Иванове готовят проект «Иммерсивные прогулки-променады по улицам Русского Манчестера»

Гостей города ждут интересные аудиоспектакли Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иванове готовятся запустить проект «Иммерсивные прогулки-променады по улицам Русского Манчестера». Грант Росмолодежи на реализацию проекта выиграл центр образовательных трендов «О’мега».

Планируется записать несколько аудиоспектаклей для гостей города. Прогулки организуют на любой вкус – будут разработаны пять вариантов тематических экскурсий: «Иваново деревянное», «Иваново фабричное», «Иваново-столица конструктивизма», «Иваново-город авангарда» и «Иваново студенческое».

Любой желающий сможет посмотреть на Иваново с разных сторон, для этого необходимо будет выбрать понравившуюся экскурсию и вставить наушники. Стартует проект этой весной.

- Оборудование закуплено, программы подготовлены. А теперь, внимание, любой ивановец может не только стать слушателями экскурсии, но и принять участие непосредственно в создании спектакля, - подчеркнул мэр города Владимир Шарыпов.

Возможны три формы участия:

- «Голос» проекта - озвучка роли в спектакле в уютной студии звукозаписи центра "О'мега";

- «Путеводная звезда» проекта - сопровождающий экскурсантов в иммерсивных променадах;

- «Большой брат» - всезнающий помощник в координации участников проекта.

Для того, чтобы стать частью проекта, необходимо заполнить специальную анкету. В начале нее говорится: «Подать заявку может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет». Далее перечислены роли, в которых можно себя попробовать, нужно выбрать одну из них, указать ФИО, возраст, телефон и сообщить, когда есть свободное время для работы над проектом.